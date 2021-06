La cucina romana conquista Palermo e fa il bis: apre Cacio e Pepe, ai fornelli Max Mariola

A un anno dall’apertura del primo ristorante in via Salvatore Vigo, ecco il secondo locale che inaugura in piazza Giovanni Paolo II, 7. Per l'occasione lo chef romano proporrà il suo menu con dei piatti inediti che verranno realizzati in collaborazione con la brigata palermitana

La cucina romana conquista Palermo. A un anno dall’apertura del primo “Cacio&Pepe” in via Salvatore Vigo, a un passo dal salotto di via Principe di Belmonte, il ristorante di cucina romana fa il bis e inaugura il secondo locale in piazza Giovanni Paolo II, 7. Un forte segnale di speranza e di fiducia nella città firmato dai proprietari Piero Albano, Francesco Damiano e Dario Amico.

Anche per questa seconda apertura, sarà l’istrionico e “romanissimo” chef Max Mariola a presentare il nuovo “Cacio&Pepe - Cucina Romana”. Due le serate in programma, organizzate in collaborazione con la rivista Cook Magazine, che si preannunciano scoppiettanti: l’8 luglio nella nuova sede e l’indomani, 9 luglio, in via Salvatore Vigo. Chef Mariola proporrà il suo menu con dei piatti inediti che verranno realizzati in collaborazione con la brigata di cucina di “Cacio&Pepe”. Un’occasione unica per gustare i grandi classici della tradizione romana rivisitati grazie all’estro del nostro amico Max che, come sempre, saprà conquistare gli ospiti con simpatia e disponibilità.

Cacio&Pepe è un ristorante di cucina romana a Palermo, una trattoria dallo spirito verace che propone i migliori piatti della tradizione romana, preparati con amore e rispetto della tradizione laziale. Tra i piatti proposti: bruschettone romano, carciofo alla giudia, puntarelle, carbonara, cacio e pepe, saltimbocca alla romana, trippa alla romana, coda alla vaccinara, torta alle visciole e l'immancabile maritozzo.

“La nostra è una cucina incentrata sulla qualità delle materie prime e abbiamo selezionato fornitori d’eccellenza per offrirvi il meglio che madre natura ci regala. Ogni giorno porteremo passione, rispetto per la tradizione e voglia di farvi mangiare e stare bene - raccontano i titolari - Siamo felici di replicare il nostro format, ospitando nuovamente nelle nostre cucine lo chef Max Mariola che, insieme alla sua arte, porterà sulle tavole dei nostri ospiti una ventata di leggerezza e allegria”.