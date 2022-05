Palermo a misura di famiglie, ecco l'app per trovare i ristoranti baby-friendly

Un'app che aiuti le famiglie con bambini a trovare facilmente un ristorante "baby friendly", un laboratorio didattico, una casa vacanze dedicata a chi ha tanti figli, un museo, una libreria o uno spettacolo adatti ai piccoletti. Sono queste le caratteristiche di "Spazio famiglia", app sviluppata dal dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri che da oggi è attiva in via sperimentale a Roma e Palermo.

Il progetto è stato presentato questa mattina in Campidoglio, a Roma, da Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e dalla vicepresidente Emma Ciccarelli. La nuova app funzionerà basandosi su una rete di esercenti (hotel, musei, ristoranti, librerie, siti culturali spazi vari) individuati attraverso criteri ben definiti e facilmente riconoscibili da un nuovo marchio azzurro con la scritta "Spazio Famiglia".

L'idea di un'applicazione per aiutare le famiglie con bambini a trovare locali, alberghi e strutture varia che siano "baby friendly" o "family friendly", ovvero con servizi dedicati, menu per bambini e scontistiche per famiglie, è arrivata dopo la realizzazione di un'indagine conoscitiva realizzata dal Forum delle associazioni secondo cui tra i luoghi più inaccessibili per le famiglie, almeno secondo gli intervistati, ci sarebbero i teatri (con il 46,8%), gli hotel (38,1%), i musei (31,4%) e i ristoranti (29,8%).