Virtual tour, nasce l'app per conoscere la storia dei capitelli del Duomo di Monreale

Un'app per conoscere la storia dei capitelli del chiostro del duomo di Monreale. Si chiama MoMo, la nuova applicazione che è possibile scaricare dagli store di Apple o Google (già dalla prossima settimana) che permette di conoscere e leggere - anche in lingua - la descrizione di alcuni dei capitelli della cattedrale della cittadina normanna.

L’applicazione offre due modalità per l’intervista dei capitelli a seconda se ci si trovi sul posto o meno. Se ci si trova nel Chiostro, basta portarsi di fronte al capitello di cui si vuole conoscere la storia e inquadrare il simbolo che è posto sulla colonna. Sul display dello smartphone verranno visualizzate le quattro facce del capitello e una breve descrizione generale. Facendo scorrere il dito da destra verso sinistra - swipe gesture - il display visualizzerà l’immagine di dettaglio di una vista del capitello scelto e mostrerà il testo descrittivo. Toccando l’immagine del capitello si otterrà l’ingrandimento. Sarà così osservare anche i particolari più minuti e andare alla ricerca di dettagli e forme che altrimenti si sarebbe mai potuto osservare.

In alcune schermate è anche possibile notare l’immagine di un piccolo smartphone che oscilla. Questo è il modo col quale si potrà passare dal passato al presente. Facendo oscillare il telefonino, si passerà dall’età di Guglielmo II ai giorni nostri. Verrà mostrata e descritta inoltre l’opera d’arte contemporanea che l’artista Navid Azimi Sajadi ha creato, ispirandosi proprio alla vista del capitello. Tornando ad agitare lo smartphone, questo tornerà al Medioevo.

Se non ci si trova presso il Chiostro di Monreale, si potrà scegliere la modalità “tour dei contenuti”: in questa modalità verrà presentata la pianta del chiostro. Ingrandendo l’immagine, verranno indicati i capitelli con i titoli della descrizione. Puntando sul capitello - e non sulla descrizione - sul display dello smartphone verranno visualizzate le quattro facce del capitello e una breve descrizione generale. Per accedere a questa modalità, si dovrà compilare un form nel quale verrà richiesto di indicare anche l'indirizzo di posta elettronica. Approfondendo le notizie sui capitelli, risuoneranno le note di brevi colonne sonore composte per la mostra dal maestro Pinuccio Pirazzoli.