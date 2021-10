Più spritz per tutti, nei locali di via La Lumia e del Politeama tre giorni di aperitivi targati Aperol

Tre serate in cui i pub aderenti della città siciliana si trasformeranno dalle ore 19.30 a mezzanotte in un vero e proprio distretto diffuso dedicato all'icona dei cocktail per eccellenza

Togetherness e condivisione: sono questi gli ingredienti che daranno vita ad “Aperol Together we can cheer”, l’attivazione firmata Aperol che sbarca a Palermo dal 7 al 9 ottobre. Tre serate in cui Piazza Ruggero Settimo (di fronte al Teatro Politeama), via Isidoro la Lumia e i locali aderenti della città siciliana si trasformeranno, dalle ore 19.30 alle 24.30, in un vero e proprio distretto diffuso dedicato all’icona dell’aperitivo italiano per eccellenza.

Un’esperienza itinerante dove saranno i consumatori a essere i veri protagonisti, grazie alla presenza di installazioni interattive ad alto impatto che permetteranno agli ospiti di vivere a 360° la magia delle connessioni generate da Aperol. Esperienze esclusive di cui i consumatori saranno il cuore e in cui le dinamiche digital e quelle fisiche saranno sinergiche e interconnesse.

Ma cosa accadrà in particolare? Dall’unione tra Aperol Spritz e il brindisi - rito per eccellenza della condivisione - nasce “Aperol Together We Can Cheer”, il concept lanciato da Aperol per creare connessioni uniche. Una catena di brindisi infinita che cresce grazie al contributo di tutti gli appassionati di Aperol, dando vita a un video in continua evoluzione (sempre visibile nella piattaforma dedicata) realizzato con tutti i video dei “cheers” creati dai consumatori.

E sarà proprio questo concept a prendere vita all’interno di “Aperol Together We Can Cheer”, coinvolgendo il pubblico di Palermo attraverso una ingaggiante esperienza: la Together We Can Cheer Machine. Un’installazione che prevederà un photocall in cui i consumatori potranno realizzare in tempo reale il video del loro brindisi e prendere così parte alla catena di brindisi più lunga del mondo!

Ma non solo. Ad animare l’evento di Palermo non poteva mancare la musica, da sempre uno dei linguaggi universali più amati da Aperol. Saranno presenti così altalene musicali che, attivando un diverso strumento a ogni oscillazione, permetteranno al pubblico di suonare tutti insieme, semplicemente grazie al proprio “swing”.

E ancora. Sempre all’insegna della musica, il segno distintivo di “Aperol Together We Can Cheer” sarà una spettacolare ruota panoramica firmata Aperol: un’installazione pensata per sorprendere gli utenti che, una volta entrati all’interno delle cabine, potranno dare sfogo a tutte le loro doti canore dando vita a un divertente karaoke unico nel suo genere. Inoltre, venerdì e sabato, gli ospiti potranno divertirsi sulla ruota già a partire dalle 17:00.

Per accedere a tutte le attività, i consumatori dovranno semplicemente acquistare il proprio Aperol Spritz in uno dei 14 locali del distretto, presso un qualsiasi punto vendita della grande distribuzione o sulle piattaforme e-commerce e riceveranno così il braccialetto Aperol (presso i punti vendita ed ecommerce è valido l’acquisto sia di Aperol che di Aperol Spritz, dall’1/9/2021 al 9/10/2021 registrandosi al sito si ottiene il braccialetto da ritirare in loco).

È possibile trovare tutte le informazioni utili collegandosi al sito. La manifestazione garantisce un’esperienza in piena sicurezza nel rispetto delle normative in vigore. Per accedere alla ruota panoramica sarà necessario esibire il Green Pass.

Su iniziativa della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, che ha dettato e specificato tutte le metodologie di lavorazione, Il Gruppo Campari nell’ambito del progetto Together We Can Cheer si impegna inoltre alla realizzazione del restauro del Palchetto della Musica, il quale necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e valorizzazione anche attraverso la pulizia del giardino circostante e la messa in opera di un adeguato sistema di illuminazione. Tale intervento sarà affidato ad un restauratore dei beni culturali specializzato.

"Esprimo grande apprezzamento ad Aperol per aver scelto Palermo per la realizzazione di un'iniziativa che lancia un importante messaggio di ripartenza e dunque di speranza dopo il periodo di chiusure che ha coinvolto le attività produttive, in questo caso il mondo della ristorazione. La città ha una grande voglia di tornare a vivere e simili attività, organizzati in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19, rappresentano una bella occasione di condivisione nello spirito di 'città-comunità - dichiara il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che continua -. Inoltre la presenza a Palermo, ancora una volta, di una azienda italiana di eccellenza conferma l’attrattività della nostra città. Ad Aperol va l'apprezzamento dell'amministrazione comunale per il restauro dello storico Palchetto della Musica e per quanto avrà in progetto di realizzare per accompagnare il profondo cambiamento culturale della nostra città Ai palermitani e ai turisti che approfitteranno degli appuntamenti previsti dall'iniziativa auguro buon divertimento".