Borgo Parrini incanta anche Antonella Elia, le foto su Instagram

Il fascino di Borgo Parrini incanta anche Antonella Elia. La showgirl, 59 anni, che ha esordito in tv come valletta a "La Corrida" al fianco di Corrado nel 1990 e volto della trasmissione cult "Non è la Rai, si è concessa una tappa nella pittoresca frazione di Partinico. Una visita documentata dalle foto di rito postate su Instagram.

Antonella Elia a Borgo Parrini

La conduttrice televisiva, in forma smagliante, con un abito colorato a fiori, in perfetto abbinamento con le tante tonalità pastello del luogo, si è fatta immortalare per strada e sulle scale davanti alla porta di una delle case di Borgo Parrini. Scatti finiti poi sui social. Ed è proprio grazie alla straordinaria esposizione sul web che negli ultimi anni Borgo Parrini è diventata popolare meta turistica della Sicilia occidentale.

Il film dedicato a Biagio Conte

Con Antonella Elia, a Borgo Parrini anche Pietro Delle Piane, il suo compagno, impegnato in questi giorni sul set di "Siamo mendicanti", film dedicato al missionario laico Biagio Conte. Alcune scene della pellicola, prodotta dalla Pm management group film, diretta da Alessandro Caiuli e scritto dalla giornalista siciliana Francesca Currieri, sono state girate proprio tra Partinico e Terrasini dove nei giorni scorsi era stata avvistata anche la stessa Antonella Elia. Nel cast oltre a Delle Piane, anche Nathaly Caldonazzo e Fabio Foglino. Sempre a Partinico, a fine novembre, è prevista la prima proiezione in anteprima in occasione del festival cinematografico che si terrà al Teatro Gianì.