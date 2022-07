L'Antica Focacceria 1856 di Bagheria premiata come miglior pizzeria a legna in Sicilia

La pizzeria “Antica Focacceria 1856” di Bagheria conquista il premio "Migliore pizzeria a legna" assegnato da All Food Sicily, il giornale online di enogastronomia e turismo più letto dell'isola, in occasione del Premio "Migliori Pizzerie di Sicilia 2022".

Il locale bagherese, è conosciuto per la tradizionale focaccia con la ricotta che ne connota il brand, ma negli ultimi anni si è evoluto con la nuova gestione, in rinomata e apprezzata pizzeria. La pizza, con le altre focacce sorelle che integrano l’offerta dei farinati d’eccellenza, si caratterizza per gli impasti realizzati con farine macinate a pietra, lenta lievitazione e alta idratazione, che ne garantiscono digeribilità e leggerezza. Non da meno il topping, difatti sul tavolo arrivano le pizze cotte in forno a legna e condite con ingredienti freschi di stagione. Un lavoro meticoloso e certosino che sulla composizione delle pizze riesce a bilanciare prodotti d’eccellenza conferendo assoluto rilievo agli equilibri, prestando attenzione all’orto e alla stagionalità, nonché agli elementi fondanti della cucina siciliana.

L'Antica Focacceria ha ottenuto uno dei riconoscimenti più ambiti, perché ad essere premiata è stata, in primis, la scelta dei giovani imprenditori Urso e Carollo di mantenere lo storico forno a legna del 1856, tra i più antichi di tutta la città.

Sono state 55 le pizzerie in tutta la Sicilia che hanno preso parte al contest, dopo un'accurata selezione, e il premio, dinanzi ai numeri e al livello qualitativo dei partecipanti, diventa ancor più importante.

“Il nostro obiettivo è di valorizzare il nostro forno a legna – raccontano Giuseppe Urso e Francesco Carollo – ma anche quello di esaltare e promuovere i prodotti tipici del luogo, come il limone verdello e le acciughe di Aspra, lo sfincione bianco di Bagheria; vere e proprie eccellenze culinarie che rispecchiano e raccontano appieno il territorio”.

Un contributo fondamentale alla rivitalizzazione dello spazio aggregativo l’ha fornito l’Antica Focacceria dal 1856 grazie all’opera, all’intuizione e alla capacità dei giovani imprenditori che sono riusciti nell’intento di animare la piazza con una proposta di qualità. A testimoniare i risultati raggiunti, oltre il favore e il gradimento di una clientela sempre più fidelizzata, anche l'anno scorso la pizzeria aveva raggiunto importanti riconoscimenti come il “Premio Casa Morana” per la tradizione e il ricambio generazionale e il riconoscimento dell'inserimento tra le migliori 15 pizzerie di Palermo e provincia.