Innamorati delle sere in 3D all'Orto Botanico: Anima Mundi fa 2.500 visitatori in 5 giorni

Armati di smartphone per immortalare i momenti più belli o in silenzio religioso con il naso in sù verso le piante secolari, illuminate di sera tra i viali dell'Orto botanico. File all'ingresso e tanta curiosità, anche tra i più piccoli. È già un successo e un segnale positivo della ripartenza culturale della città, l’evento Anima Mundi. A Midnight Summer Experience, che ha debuttato all’Orto botanico di Palermo con 2.500 spettatori in cinque giornate di proiezioni no stop dalle 21 alle 24.

Tanti i bambini che hanno partecipato ai percorsi interattivi ideati nelle tappe del percorso. Tanti anche i primi turisti dell'estate bianca della città, che hanno curiosato tra le animazioni dell'Orto. Specie vegetali che diventano animazioni, fiori di ogni sorta e varietà botaniche, identità di interi paesi, reinventate e colorate dalle proiezioni multimediali dei giovani artisti dell’hi-tech di Odd Agency.

“Per Odd Agency Anima Mundi è una sfida - dicono dal team - che dimostra l’impegno che mettiamo in progetti che sappiano offrire alla città, e ai suoi visitatori, momenti di bellezza e di riflessione, sperimentando forme e linguaggi di narrazione sempre nuovi. Una riflessione che, in questo come negli altri nostri lavori recenti, si concentra sull’ambiente e sul raggiungimento di un possibile equilibrio fra l’uomo e la natura che lo circonda”.

Anima Mundi continua fino al 31 agosto. Ci si potrà immergere in un percorso notturno, dalle 21 alle 24, all’interno del giardino botanico, luogo votato alla conservazione e alla salvaguardia della biodiversità, temi centrali del progetto multimediale. (Costo biglietto da 14 euro. Previste riduzioni per studenti, giovani, diversamente abili e famiglie). L’evento di Odd Agency è prodotto in collaborazione con SiMuA-Unipa, Orto Botanico-Università degli Studi di Palermo e CoopCulture.