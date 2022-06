Angela da Mondello positiva al Covid, è ricoverata in ospedale: "Tornerò più forte"

Angela Chianello, nota come Angela da Mondello, è ricoverata in ospedale per Covid. La palermitana, diventata famosa in tutta Italia per la frase-tormentone 'Non ce n'è coviddi' gridata dalla spiaggia alle telecamere di 'Pomeriggio 5' nel 2020, ha postato una storia su Instagram, annunciando di essere in una struttura sanitaria.

Angela Chianello ha ringraziato quanti le stanno inviando auguri di pronta guarigione, riservando parole molto dure agli haters che ancora oggi si scagliano contro di lei proprio per le affermazioni che due anni fa la resero popolare: "Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid", ha raccontato nel video pubblicato tra le storie Instagram. E ha aggiunto: "Grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi noi. Tornerò più forte di prima".

