Angela "Coviddi" sbarca su Instagram, boom di follower: "Come diventare famosi con le figuracce"

Poche ore per diventare un'influencer. Angela Chianello, una donna palermitana che di fronte a una telecamera del programma pomeridiano di Barbara D'Urso, intervistata da una giornalista aveva affermato che "Non ce n'è coviddi" salutando poi il pubblico televisivo con "Buongiorno da Mondello" è sbarcata su Instagram diventando in poche ore un'influencer. In un giorno infatti il profilo @angelachianello_reale ha collezionato più di 135 mila follower con soli pochi post.

Angela Chianello, che si definisce "mamma a tempo pieno", nella biografia del suo profilo punta tutto sulla frase che l'ha resa popolare (Buongiorno da Mondello ndr). Gli utenti però non hanno apprezzato il debutto della signora che in breve tempo ha conquistato il titolo di reginetta dei tormentoni trash dell'estate. Sui social network, da Facebook a Twitter, sono tantissimi i post che puntano il dito contro la signora che già in precedenti interviste aveva dichiarato di essere stata vittima di cyberbullismo.

"O diventi famoso azzeccando figuracce in mondovisione o continui a sperare - invano, aggiungerei - in un lavoro di m... dopo la laurea", scrive un utente. "Io me la ricordo la signora Buongiorno da Mondello disperata da Barbara D’Urso perché facevano i meme su di lei, talmente disperata per le attenzioni che adesso ringrazia i tanti deficienti che la seguono su Instagram" ribatte un altro. Lapidario un altro commento: "Solo in Italia si celebra l'ignoranza". E intanto la signora Chianello potrebbe raggiungere prestitissimo la tanto agognata spunta blu, esclusiva di vip e influencer.