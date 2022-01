Il Covid alla fine contagia anche Angela da Mondello: "Questo maledetto è arrivato"

"Anche da noi è arrivato questo maledetto". Il Covid stavolta c'è e ha colpito pure lei. Angela Chianello - la signora che da Mondello alla fine del primo lockdown dall'alto di una precaria ritrovata normalità tra un bagno al mare e un po' di sole in spiaggia disse alle telecamere di Canale 5 "Non ce n'è coviddi!" - si è ammalata. Il Coronavirus ha così bussato anche alla porta di casa sua.

Ad annunciarlo è la stessa Angela che, attraverso il suo profilo Instagram che conta quasi 120 mila follower, è stata raggiunta da moltissimi commenti di gente che le urla "Ben ti sta". Lei non si risparmia e risponde per le rime: "Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case". Ma il popolo dei social non dimentica quella frase che diventò subito un tormentone, oggetto di meme, canzoni e inconsapevole celebrità per quella signora della Noce che in breve tempo fu affiancata persino da Lele Mora che si mise in testa di farla diventare una vip e di portarla in tv.

Dopo le dichiarazioni sulla presunta inesistenza del virus, ancora una volta Angela è al centro delle polemiche (di non molto tempo fa la notizia di un video girato alla Guadagna che le costò una denuncia per aver trasformato un box in un set dove decine di persone ballavano a distanza senza alcuna mascherina). "Adesso vi dico vacciniamoci - conclude -. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria".