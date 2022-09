Ballerino di hip hop, un diciottenne palermitano entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Un palermitano alla corte di Maria De Filippi. Si tratta di Samuele Segreto. Il 18enne che vive a Monreale è entrato nella scuola di Amici, il programma di Mediaset in onda su Canale 5. Il giovane, specializzato nella danza hip hop, ha già una carriera alle spalle come attore.

Nel 2015 è sul grande schermo con il film “In guerra per amore“, poi al cinema con “Il mio corpo vi seppellirà” e "Stranizza d'amuri". In tv arriva nel 2017 nella fiction “Mario Francese” e in seguito nella fiction "L’Ora". E' già stato presente al serale di Amici 15 e 16.

Segreto ha anche ballato a teatro. Il maestro Emanuel Lo ha detto che "Samu", come si fa chiamare, con la sua potenza ed energia merita uno dei banchi della scuola di Amici per l'anno 2022/2023.