Amauri a Lecce vede Miccoli e una bandiera del Palermo: "Il Salento mi piace ancor di più"

Vacanza in Salento per l'ex attaccante del Palermo, Amauri. Il brasiliano porta ancora nel cuore il rosanero e lo dimostrano i post sui social.

Amauri è andato in Puglia perché invitato alla festa per le nozze dell'ex procuratore Fabio Cordella, insieme ad altri calciatori del passato come Ivan Zamorano, Vincenzo Iaquinta, Ernesto Chevanton, Sebastien Frey e Wesley Sneijder. Nei giorni precedenti al matrimonio, l'ex numero 11 del Palermo ha prima incontrato Fabrizio Miccoli, postando una foto su Instagram e scrivendo: "Fratello che piacere rivederti e passare del tempo insieme. Ragazzi spero vi tornino in mente tanti bei ricordi".



Poi durante un giro a Lecce, la cui tifoseria è gemellata con quella rosanero, ha visto una bandiera del Palermo appesa a un palo: "Il Salento mi piaceva già tanto... ora ancora di più", è stato il commento di Amauri, dopo aver condiviso l'immagine su Instagram.