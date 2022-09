Ubriachi di prog-rock, torna la musica dei Coral Caves: esce "Journey to the end of the ligh"

Si chiama "Journey to the end of the light" il nuovo album dei Coral Caves. Nata a Palermo nel 2001, la band palermitana solo nel 2006 pubblicano in maniera indipendente il loro primo Ep intitolato “Coral Caves promo 2006” contenente 4 brani. Il lavoro riscuote feedback positivi e nel 2008 viene pubblicato il loro primo album “Mitopoiesi” dalla Mellow Records. "Mitopoiesi" era un disco in lingua italiana che riprendeva i brani dell' Ep ed altri, rappresentando un po la summa della produzione della band fino a quel momento.

Le reazioni al disco sono positive e valgono ai Coral Caves numerose recensioni positive e vengono citati nei libri “Rock Progressivo Italiano, di Andrea Parenti, “Palermo al Tempo del Vinile” di Daniele Sabatucci e “Rock Progressivo Italiano 1980-2013” di Massimo Salari.

Nel 2016 Pietro Saviano incontra il batterista e amico Luca Di Salvo che lo sprona a recuperare le tracce esistenti (registrate negli anni precedenti), completarle e svilupparne altre inquadrando il tutto in un lavoro organico e concettuale. Nasce così il seme che germoglierà nel disco “Journey to the end of the light”.

Per raggiungere lo scopo Pietro Saviano coinvolge numerosi altri musicisti che avevano già trascorsi con la band, rendendo la formazione fluida e aperta, ma sempre fedele al passato della band. Da qui l’aggiunta di “Project” al nome originale. Il nuovo disco, questa volta cantato in lingua inglese, è definitivamente pronto nel 2022.

È diviso in tre parti: la prima è una suite ispirata al romanzo "Viaggio al termine della notte" di L.F. Celine; la seconda è composta da brani “perduti e ritrovati”; la terza invece prevede un'elaborazione di due cover presenti: "Here comes the flood" di Peter Gabriel e "Lavender" dei Marillion.

Dal punto di vista musicale il gruppo ha inteso rendere gli arrangiamenti più asciutti, riducendo il numero di sovraincisioni e destinando dunque una maggiore cura ai singoli suoni. Le atmosfere risultano a tratti cupe e misteriose, a tratti latine e funkeggianti, per certi versi oniriche e per altri psichedeliche, grazie anche ad una serie di commistioni e contaminazioni di stili e generi diversi che, in definitiva, definiscono la cifra genetica del rock progressivo.

Il Coral Caves sound si ispira ai classici del prog come la Premiata Forneria Marconi, i Camel, gli Elp, ovviamente i Genesis, Pink Floyd e a pilastri del Rock come i Doors e Santana, ma anche ai grandi cantautori italiani, Lucio Battisti tra tutti. Il cd esce per M.P. & Records, distribuito da G.T. Music Distribution di Antonino Destra, edizioni musicali Micio Poldo. Immagine di copertina e illustrazioni interne della pittrice Alessia Bennardo. Artwork/layout e l'elaborazione grafica sono di Ondemedie. Prodotto da Pietro Saviano e Luca di Salvo. Realizzazione di Vannuccio Zanella. I cd si possono comprare direttamente online oppure da Modì con cocktail incluso.

La formazione

Pietro Saviano: voce, basso e flauto traverso

Dario Gallotta: chitarre su 7, 9 e 10

Lucio Gallotta: chitarre su 7, 9 e 10

Francesco "Pippo" Ribaudo: chitarre su 1, 2, 3, 4, 5, chitarra 12 corde e mandolino su 8

Andrea Montalbano: chitarre su 6

Simone Campione: steel guitar su 1, chitarra solista su 5

Massimiliano Vacca: batteria su 7, 9 e 10

Luca Di Salvo: batteria su 1, 2, 3, 4 e 5

Salvadores Arcoleo: piano e organo su 9 e 10

Gianni Varrica: Rhodes, organo e mellotron su 1, 2, 3, 5, 7, sintetizzatori su 4

Alessio Romeo: sintetizzatori su 2, 5, piano su 4, 6

Alessandro Fiore Bettina: piano su 8

Vincenzo Cosenza: sassofoni su 1, 2 e 3

Federico "Chicco" Mordino: percussioni su 3 e 4

Tracklist