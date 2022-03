Esce "Bang", l'album di musica sperimentale dalle sonorità art rock di Pipia

Novità in arrivo nel panorama musicale palermitano. E' in uscita Bang, il primo disco solista del musicista elettronico e compositore Pipia. L'album sarà in anteprima dal 25 marzo su Bandcamp per Slowth Records.

Bang è l'ep di debutto del progetto Pipia (Federico Pipia, Palermo, 1996), in uscita per l'etichetta di musica elettronica e sperimentale Slowth Records il 1 aprile 2022 su tutti i digital stores e in anteprima il 25 marzo 2022 su bandcamp. L'album contiene i tre singoli Smack, Polo e Fff usciti durante il 2021 in occasione del lancio del progetto insieme a tre brani inediti, tutti incentrati sul rapporto tra sonorità elettroniche e strumentali.

Il concept di questo primo disco è l'incontro tra generi e contesti musicali distanti all'interno di uno sviluppo compositivo fluido: durante l'ascolto gli elementi si trasformano continuamente e si ripresentano in forme diverse. incontrando coerentemente ambienti sonori distanti, dall'idm alla techno, dal progressive all'art rock.

Pipia (Federico Pipia), classe 1996, palermitano, vive a Bologna dove ha studiato Musica Elettronica e Sound Design. Si occupa di composizione, esecuzione e improvvisazione in contesti musicali diversi tra loro (elettronica dance e sperimentale, musica strumentale, elettroacustica, avant-garde), interessato alla contaminazione tra generi e strumenti diversi nello sviluppo di un discorso musicale mutevole.

La dimensione live del progetto Pipia è affidata al gruppo Pipia and the Gangband (menzione speciale della giuria per Freschissimo 2020 e vincitore dell’Arezzo Wave Music Contest 2021 per l’Emilia Romagna) che riarrangia e reinterpreta i brani adattandoli all’organico, unendo l’esecuzione a momenti di improvvisazione.