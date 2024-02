Pace e amore dipinti a mano, gli abiti manifesto di Chiara Catalano a Sanremo

Abiti manifesto per raccontare la pace, la vita, l'amore. Li hanno indossati i ballerini del corpo di ballo che a Sanremo, sul palco del Teatro Ariston, hanno dato vita alla coreografia che ha animato l'esibizione di Lorella Cuccarini. A firmarli Chiara Catalano, artista palermitana e figlia d'arte: suo padre era infatti il celebre pittore Maurilio Catalano, noto per il suo inconfondibile tratto colorato che ha dipinto barchette e il mare della Sicilia.

A scegliere l'artista palermitana è stato il coreografo Luca Tommassini, direttore artistico della perfomance. Sui capi vintage, dipinti a mano, campeggiavano frasi dedicate alla pace, all'amore e al rispetto del pianeta. Un inno, declamato dal palco più famoso d'Italia durante la manifestazione canora che ha visto trionfare Angelina Mango, che ha emozionato tutti, persino Fiorello, che per la sua trasmissione "Viva Rai2!" ha indossato tre giacche di Chiara Catalano.

Anche Federica Pellegrini, Alessia Marcuzzi e Sabrina Ferilli hanno apprezzato e indossato i capi dell'artista palermitana. I suoi abiti, infatti, sono diventate delle vere e proprie tele da collezione e sono scelti principalmente da collezionisti di Dubai, Stati Uniti e Hong Kong. Non a caso la sua madrina, Franca Soncini, è un'intellettuale dell’alta moda, nonché curatrice della comunicazione del marchio Fiorucci negli anni Settanta.

Laureata in architettura, Chiara Catalano viene da una famiglia di artisti e scienziati. "Tutto nasce dai momenti che trascorrevamo a casa con papà o in galleria - racconta a PalermoToday - quando ci macchiavamo i vestiti di colore. Papà ci diceva sempre di non avere vergogna di camminare sporche di colore perché per noi doveva essere un vanto e la dimostrazione che, insieme a mia sorella Roberta, facciamo parte di una famiglia di artisti".

Merito, dunque, della famiglia in cui è nata se questa mano capace di disegnare l'arte le ha permesso di essere riconosciuta in campo nazionale e internazionale. Il nonno, Eustachio Catalano, è stato direttore dell'Accademia di Belle Arti e uno dei più celebri rappresentanti dell'arte in Sicilia del ventesimo secolo. "Gran parte del suo impegno per la sostenibilità - spiega la sorella Roberta - arriva però dallo zio Eliodoro, noto come 'uomo pesce'. Un biologo marino pioniere nel campo del riciclo urbano, impegnato attivamente nella difesa del nostro pianeta".