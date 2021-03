"Sicily we can", il Club dirigenti marketing propone il ciclo di webinar

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un ciclo di incontri dedicati ad imprenditori, consulenti, operatori professionisti del marketing, ma anche lavoratori autonomi, startupper, docenti e studenti universitari; strutturati per far conoscere e analizzare, dal punto di vista del marketing, le esperienze e le scelte di top manager e big player della scena culturale, imprenditoriale ed economica della Sicilia. I webinar “SICILY WE CAN 2021” sono organizzati dal dal Club Dirigenti Marketing, nato nel 1985, per divulgare la cultura d’impresa “marketing-oriented” presso aziende, università e sistema socio-economico nazionale. E’ un Club di manager, esperti e professionisti attivamente impegnati nel condividere idee ed esperienze, professionali e umane, per ampliare vision e aggiornare conoscenze sulle innovazioni concettuali e tecno-applicative del marketing e della comunicazione. I webinar sono un’opportunità per scoprire i nuovi driver dell’innovazione, best practices e strategie adottate dalle realtà d’eccellenza per divenire performanti e competitive sui mercati globali. Dalla fondazione a oggi, il CDM ha realizzato centinaia di iniziative, tra convegni, corsi, seminari, educational tour e incontri tematici con i protagonisti del marketing e della comunicazione italiana. Annualmente organizza il prestigioso riconoscimento nazionale per la comunicazione pubblicitaria “Premio Agorà" che, nel 2021, è alla XXXIV edizione. Primo appuntamento il 16 marzo alle 17,00.

1° Webinar “SICILY WE CAN” Case history delle Cantine Firriato Interverranno: - Dr. Antonino Salerno - Presidente Club Dirigenti Marketing Presentazione e Introduzione al ciclo di webinar del C.D.M. - Dr. Federico Lombardo di Monte Iato - COO Cantine Firriato Il Case history delle Cantine Firriato (intervento in diretta con supporto di audiovisivi e materiale multimediale) - Dr. Salvatore Limuti - Founder e Direttore Centro Studi C.D.M. Domande sui fattori determinanti il successo - Arch. Giuseppe Urso - CEO Urso P&M e C.D.M. board member Considerazioni conclusive - Chiusura del webinar La partecipazione è gratuita ma limitata a 120 iscrizioni (a esaurimento). E’ consigliato registrarsi online alla lista dei partecipanti per ricevere subito conferma, link e password di collegamento. Per maggiori informazioni: www.clubdirigentimarketing.org Fb/ In/