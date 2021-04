Il sindacato generale di base inaugura la nuova sede in piazza Generale Cascino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Sindacato generale di base (Sgb) inaugura la nuova sede di Palermo, in piazza Generale Cascino 12. "Continuiamo a rafforzare la nostra presenza sul territorio convinti che solo così saremo in grado di offrire servizi ai cittadini, tutelare i lavoratori, organizzare i giovani, e le risposte che dobbiamo dare ai problemi di tutti i giorni", dichiara Aldo Mucci, del direttivo nazionale. La sede ospiterà al suo interno il sindacato dei pensionati e tutti i servizi del sistema Sgb: l’assistenza legale dell’Ufficio vertenze, il Patronato, l’assistenza fiscale del Caf, lo sportello di assistenza legale civilistica, assicurazioni e l’Usi, Ufficio migranti.

"L’apertura della sede sarà punto di riferimento che testimonia il forte legame tra il sindacato e la comunità palermitana" aggiunge Vincenzo Capomolla Sgb. "Sarà una nuova casa non solo per Sgb, ma per tutti, perché questa organizzazione sindacale vuole essere una componente attiva e proattiva della comunità tutta", dice Giovanni Milia del Sgb Palermo. All’inaugurazione saranno presenti i componenti del direttivo nazionale e regionale e le autorità invitate.