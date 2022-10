Ponte di solidarietà tra Palermo e il Ghana, donato apparecchio per esami ambulatoriali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” in collaborazione con la “Sikelia - New Medical Imaging S.r.l” invia alla “Doku Memorial Clinic” di Madina in Ghana una seconda donazione in strumentazione per esami clinici ambulatoriali.

Gianfranco Marotta, presidente della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” rende noto che, grazie all’intervento di Stefano Trapani CEO della “Sikelia - New Medical Imaging S.r.l” di Palermo e della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus”, è stata effettuata una seconda donazione, dopo la precedente dell’anno scorso, alla “Doku Memorial Clinic” di Madina, in Ghana. Si tratta di una fornitura in strumentazione ambulatoriale di sette ecografi multidisciplinari.

La cooperativa "ringrazia la “Sikelia - New Medical Imaging S.r.l” e Stefano Trapani per la sensibilità mostrata nel promuovere e partecipare ad un’iniziativa dal valore umanitario che si rivolge, proprio in un momento di grave difficoltà sanitaria mondiale ad una popolazione che già soffre di molte problematiche sia sanitarie che economiche e che pertanto ogni aiuto nei confronti di queste realtà risulta essere particolarmente prezioso, quando è diretto alle quelle fasce di popolazione più fragile come donne e minori".