Yolk presenta "Filo Lab": l'introduzione all’arte del taglio e del cucito per giovani studenti

La Fondazione Yolk, che affronta il grande tema delle disuguaglianze educative in Italia, presenta "Filo Lab Introduzione all'Arte del Taglio e del Cucito", un workshop extracurricolare dedicato alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Antonello da Messina di via dell'Arsenale. Il laboratorio si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni e, grazie al supporto tecnico della Sartoria Sociale Al Revés, vuole offrire loro la possibilità di vivere un’esperienza pratica e creativa che apre le porte al mondo del taglio e del cucito, dell’upscaling e del riciclo tessile. “Ci piace pensare che dentro questo workshop qualcuno trovi il proprio tuorlo prezioso, si incuriosisca e decida di continuare ad approfondire", spiega Clementina Cordero di Montezemolo, Founder, Ceo e Fundraising manager di Yolk.

I materiali utilizzati durante il laboratorio sono infatti rimanenze di magazzino donate da aziende del settore della moda. Filo è un progetto di valorizzazione umana che intreccia artigianato, sostenibilità e conoscenze, per dare nuova vita alle cose e alle persone e rientra tra i numerosi labs offerti da Yolk per stimolare, tramite la creatività, l’educazione informale ed esperienze concrete, bambini, bambine e adolescenti provenienti da contesti vulnerabili di Roma e Palermo.

Cos'è Yolk

Yolk è un ente del terzo settore che affronta il problema delle disuguaglianze educative in Italia. Dal 2017 Yolk promuove un accesso paritario agli stimoli educativi per permettere a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di esprimere la differenza che ognuno/a di loro può fare nel mondo. I progetti di Yolk, focalizzati principalmente su Roma e Palermo, sostengono la crescita educativa in termini di esperienze e stimoli tramite quattro diversi format: Extracurricular Activities, Yolk Labs, Summer Schools e Yolk Future. Con l’aiuto di una solida rete di professioniste e professionisti Yolk offre un approccio innovativo all’apprendimento caratterizzato da esperienze sportive, creative, di ascolto e di orientamento per trasformare il tempo libero in occasioni di crescita e stimolo. L’obiettivo finale: consentire a ogni Yolkie di costruirsi un futuro più luminoso.

Yolk a Palermo

Sono numerosi i progetti che Yolk ha svolto e svolge da anni a Palermo. Lo Yolk Town Csc - Centro Sportivo di Comunità Montepellegrino (2021 - ongoing), propone attività sportive, sostegno scolastico, laboratori e corsi extracurriculari a 40 ragazze e ragazzi di scuola secondaria di primo grado nella città di Palermo. Sprint, la scuola con una marcia in più (2019-2022) è un progetto rivolto a 80 ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, a cui ogni anno vengono proposte attività sportive, uno sportello psicologico scolastico e diversi laboratori creativi nella città di Palermo.

Laboratori Yolk

● Enea (2022 - 2023) è un laboratorio che mira allo sviluppo di attività sportive e attività di socializzazione per 50 ragazze e ragazzi stranieri non accompagnati a Palermo, per sostenerli in un percorso di inclusione sociale.

● Wendy 2022 e Wendy 2.0 (2023) sono laboratori di fotografia analogica e digitale realizzati a Palermo, a palazzo Butera, rivolti a 10 bambine e bambini de La Kalsa e 10 ragazze e ragazzi che partecipano al progetto YOLK TOWN.

● Maya (Quattropuntozero, Scuola Diffusa di arti e mestieri tradizionali) (2023) è un laboratorio che coinvolge 14 ragazze e ragazzi partecipanti al progetto YOLK TOWN nella realizzazione di opere di street Art sulle porte dell’edificio scolastico nell’area metropolitana di Palermo.

● Dorotea (2023) dà l’opportunità a 25 bambine e bambini della scuola dell’Infanzia presso il Circolo didattico Monti Iblei di Palermo di partecipare da un lato ai laboratori di teatro e di educazione ambientale e dall'altro di accedere al servizio mensa.

● Greta (EduSOStain) (2023) propone workshop su sostenibilità ambientale, consumo critico, produzione agricola sostenibile, formazione in marketing e tecniche di vendita a 20 ragazze e ragazzi che partecipano al progetto YOLK TOWN di Palermo.

Summer club

● Il giardino (2018 - 2022) è un centro estivo in cui si propongono attività sportive, creative, teatrali, di gioco libero e laboratori di educazione ambientale a 100 Yolkies di età compresa fra i 6 e i 18 anni ogni anno del CPIA Nelson Mandela di Palermo.

● Olmo (2023, 2024) è un centro estivo rivolto a 100 Yolkies tra i 6 ed i 16 anni dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Palermo.