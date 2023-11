Visite guidate al Santuario SS Crocifisso alla Collegiata di Monreale: protagonisti gli studenti del Rutelli

Un appuntamento importante quello di dicembre alla Collegiata di Monreale. Nei prossimi giorni di dicembre, e precisamente il 4, 5, 6, 7, 9 e dal 18 al 22 dalle ore 10 alle 17 sarà possibile visitare il Santuario che custodisce il SS. Crocifisso, portato in solenne processione i primi di maggio con una grandissima partecipazione della comunità di Monreale e non solo tra fede, arte, cultura e devozione popolare.

Le visite guidate vedranno protagonisti gli studenti della classe III AT dell'indirizzo Turismo dell’Istituto Rutelli di Palermo, in linea con il percorso di Pcto (ex Alternanza Scuola Lavoro) intrapreso nell'ambito della curvatura didattica Turismo sostenibile, cultura e ambiente. Un’opportunità formativa non indifferente per gli studenti coinvolti e un’efficace occasione di valorizzazione del patrimonio artistico e valoriale di Monreale, grazie al proficuo scambio sinergico di scuola e territorio. Si ringraziano pertanto Don Nicola Gaglio, arciprete della Cattedrale di Monreale e parroco della Chiesa della Collegiata, Don Luca Leone, Vice Parroco, la Confraternita del SS. Crocifisso con i commissari straordinari Pietro Maranzano e Giuseppe Messina e la Preside del Rutelli Giovanna Ferrari.