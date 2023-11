L’Ascione contro la violenza sulle donne: "Una foto per tutte le... Giulia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Purtroppo non c’è età per morire per mano di un uomo che non accetta di non essere il padrone della donna che dice di amare. Adolescenti, giovani donne, madri di famiglia e lavoratrici. Donne prevaricate dai bruti, come ha scritto Alda Merini nella sua poesia, anime pesanti che hanno giustificato e difeso i loro carnefici, che hanno accettato i pugni orrendi, hanno nascosto i lividi sulle cosce. Giulia, insieme alle centinaia di vittime della violenza sulle donne, non ha avuto la forza né il tempo per fermare la mano del suo aguzzino, di chiedere aiuto, di denudare la coscienza di quel bruto che l’ha resa vittima dell’ennesimo, inaccettabile delitto.

La foto che il professore Giordano ha scattato venerdì, ancor prima che le profetiche parole del canto alle donne di Alda Merini si rivelassero tremendamente vere anche per Giulia, rende omaggio a tutti i banchi e le cattedre, a tutte le case e i luoghi di lavoro lasciati vuoti dalle ragazze e dalle donne che hanno pagato le spese di una mentalità da smontare, pezzo dopo pezzo, da infrangere, da polverizzare, malgrado sia resistente come l’ardesia della lavagna attraverso la quale si intravedono i volti attoniti, smarriti, tristi ma non rassegnati delle studentesse dell’IISS “E. Ascione” alle quali il bruto ha rubato una compagna, una madre, un’insegnante. Sono i volti degli studenti di una scuola di periferia in cui ogni giorno gli insegnanti lavorano con tenacia e determinazione per superare gli schemi ormai improponibili della didattica tradizionale e si impegnano in attività di formazione e di mobilità europea, alla scoperta di metodi e pratiche didattiche innovative che, mettendo al centro il microcosmo che è in ogni alunno e in ogni alunna, guidano i giovani verso il cambiamento.

Il vento del cambiamento deve soffiare forte e infrangere il muro di mentalità e atteggiamenti ancorati a vecchi retaggi culturali, al patriarcato, al maschilismo dei bruti. La forza delle parole saprà frantumare l’ardesia delle lavagne sulle quali generazioni di studenti e di studentesse hanno letto parole riconducibili a schemi sociali ormai anacronistici, che non hanno più spazio in un’epoca nella quale noi docenti abbiamo il dovere di portare a termine una mission impegnativa quanto imprescindibile: insegnare prima di tutto il rispetto della vita e della persona. Per questo motivo la Dirigente Rosaria Inguanta ha deciso di dedicare a tutte le donne, violentate e trucidate dai bruti, la cerimonia di inaugurazione della serra idroponica che si terrà in via Centuripe n.11 martedì 21 novembre alle ore 10:00 alla presenza delle autorità, per dire tutti insieme “Mai più siede vuote”.

Gabriella Romano