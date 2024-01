Telethon incontra gli studenti del Majorana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli studenti e le studentesse dell'istituto Majorana di Palermo hanno partecipato a una conferenza Telethon presso il Tigem di Pozzuoli su invito di Daniela Sanges, con lo scopo di aiutare i giovani di oggi verso il sempre più complesso mondo della ricerca. Il Tigem (Telethon Istitute of Genetics and Medicine) ha presentato l'evoluzione scientifica di cui è espressione a 37 studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del Majorana. • 27 gruppi di ricerca • Oltre 250 professionisti con un età media di 35 anni, di cui il 64% sono donne un particolare di non poca importanza, vista la disuguaglianza di genere che si registra nelle iscrizioni a percorsi di carattere scientifico, tecnologico e matematico.

"In questo contesto i nostri studenti hanno compreso appieno che quello che viene studiato sui libri in termini di malattie genetiche rare, può essere sconfitto dalla ricerca, dalla dedizione e dalla passione per la scienza”, dice la professoressa Maria Piazza che ha accompagnato gli studenti in questa esperienza immersiva. “Esperienza di grande impatto emotivo - aggiunge la dirigente Melchiorra Greco – che ci ha consentito di vedere un futuro decisamente migliore. Biologi, chimici, informatici e matematici sono solo alcune delle lauree richieste. Diversi gruppi di lavoro collaborano per risolvere gravi problemi di salute pubblica e ci auguriamo che i nostri giovani possano cimentarsi in questo tipo di percorsi per contribuire a migliorare il presente e il futuro della difficile società in cui viviamo".