Gli studenti dell'istituto Volta di Palermo in visita all'Osservatorio climatico di Lampedusa

Nei giorni scorsi gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta di Palermo si sono recati in visita presso l'Osservatorio Climatico di Lampedusa. La visita si è svolta nell'ambito di un progetto di sperimentazione e ricerca didattico-scientifica dedicato in particolare alla meteorologia, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur).

Il progetto, coordinato per l'istituto palermitano dal Prof. Pietro Crimi, prevede la collaborazione scientifica con Enea per gli aspetti relativi alle attività di ricerca condotte presso l’Osservatorio Climatico di Lampedusa che riguardano non solo lo studio e l'osservazione dei cambiamenti climatici ma anche l’attività di ricerca sull’efficientamento energetico delle Isole minori, realizzate in collaborazione con il Dipartimento Unità Efficienza Energetica.

Alla visita era presente anche Silvia Becagli dell'Università di Firenze, che collabora con le attività dell'Osservatorio. Del Laboratorio Osservazioni e Misure per l'Ambiente e il Clima erano presenti Daminao Sferlazzo, Alcide Giorgio di Sarra e Salvatore Piacentino. Gli studenti hanno visitato sia l’Osservatorio Atmosferico che l’ Osservatorio dell’Ecosistema terrestre, la cui costruzione è stata recentemente completata nell’isola di Lampedusa.

Scopo del progetto è anche quello di promuovere conoscenza su attività di ricerca, tematiche scientifiche in vista anche di possibili scelte post diploma, universitarie e formative che potrebbero potenziare il settore dello sviluppo tecnologico e digitale nelle scienze atmosferiche e nelle conseguenti azioni di sostenibilità ambientale. Nel corso del progetto sono state anche realizzate delle stazioni meteo digitali portatili, efficienti e di basso costo, che trasmettono in tempo reale dati e parametri su dispositivi mobili e fissi e che vengono inseriti in una piattaforma digitale di tipo “cloud”.

Il progetto dà continuità a un percorso di laboratorio tecnico-scientifico innovativo intrapreso nel campo delle scienze atmosferiche e ambientali. Con finanziamenti europei (fondi FESR) venne realizzato negli anni ‘90, presso l’istituto Volta di Palermo, un laboratorio agro-meteorologico completo di stazione con centraline e sensori dei principali parametri fisici, compreso il monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua. Sono stati coinvolte in rete altri istituti sia siciliani che di altre regioni.