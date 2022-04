Piazza Vittorio Veneto, staffetta della pace di docenti e alunni del liceo Galilei

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 10 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, la Comunità Educante del Liceo Scientifico Galilei si radunerà in piazza Vittorio Veneto per una manifestazione, libera e creativa sul tema della Pace. In sinergia con la "staffetta della pace" organizzata da altre scuole e ad un presidio di associazioni di donne a sostegno della cultura della pace. Studenti e docenti, guidati dalla Dirigente Chiara Di Prima esprimeranno solidarietà alle vittime della guerra.