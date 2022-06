Settimana Erasmus all'istituto Mattarella di Bonagia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ appena trascorsa la settimana dedicata al Progetto Erasmus KA210 “Together we learn, together we grow” (23-27/05/2022), che ha visto protagonista l’I.C.S “Mattarella-Bonagia” di Palermo, istituzione scolastica che ha accolto la prima mobilità di staff del progetto di cooperazione tra scuole europee. I paesi coinvolti sono stati: l’ Italia, la Grecia, Cipro, la Bulgaria. I docenti hanno collaborato condividendo attività ed esperienze sui quattro macro argomenti su cui è articolato il progetto:1.conoscenza dell'ambiente naturale intorno a noi. Rispetto per il nostro pianeta.2. Identita’ culturali. 3. Prendiamoci cura della nostra salute. 4.

Usiamo in maniera creativa e costruttiva le i.c.t. Gli obiettivi del progetto mirano ad attivare nei discenti un atteggiamento accogliente nei confronti delle culture diverse dalla propria; Promuovere conoscenza e consapevolezza delle tematiche legate alla cura dell’Ambiente; Incentivare una visione multiculturale e multilinguistica dell’apprendimento attraverso momenti di confronto e scambio tra i «partners» europei; Supportare i discenti ad acquisire le seguenti competenze chiave di cittadinanza; Stimolare la condivisione di metodologie e strategie didattiche tra i docenti “partners" e promuovere attività che sviluppino l’ inclusione. Da lunedì 23 a venerdì 27 maggio il Dirigente Scolastico, prof.ssa Vincenza Muratore, la Contact Person del progetto, prof,ssa Viviana Zincone e i docenti del team Erasmus hanno svolto le attività di accoglienza, le riunioni di staff tra le delegazioni dei vari paesi e le attività laboratoriali inerenti alle tematiche del progetto, con il supporto e la collaborazione di alunni e genitori delle classi coinvolte nel plesso Bonagia di via del Castoro e nel plesso Mattarella Il clima internazionale in cui si è svolta l’accoglienza dei nostri ospiti, coerentemente con la cultura Erasmus, ha rappresentato un importante occasione di rafforzamento degli ideali di pace e fratellanza tra i popoli.