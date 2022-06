Uno scuolabus per l’Ascione: al via la raccolta fondi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da più di trenta anni l’IISS “E. Ascione” ha in dotazione uno scuolabus grazie al quale tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto hanno avuto la possibilità di conoscere posti nuovi e di uscire dalla periferia. Con lo scuolabus i ragazzi raggiungono da anni le aziende, i laboratori e i siti naturalistici presso i quali svolgono attività di alternanza scuola-lavoro. Grazie allo scuolabus, anche chi non può spostarsi autonomamente ha potuto partecipare a iniziative culturali e ricreative dalle quali, altrimenti, sarebbe rimasto escluso. Lo scuolabus ha portato la solidarietà dei suoi mille alunni ai coetanei che ne hanno avuto bisogno.

Tutto questo tra qualche giorno non sarà più possibile. Infatti, dal primo luglio, il mezzo non potrà più circolare, in virtù della Legge 9 novembre 2021, n.156 comma 3-bis, che vieta la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale. Per questo motivo Rosaria Inguanta sabato 18 giugno ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo scuolabus, rivolgendo il proprio appello al pubblico che, nella suggestiva cornice dello Spasimo, ha assistito alla premiazione della Dirigente dell’Ascione e di altre cinque donne che hanno ricevuto il “Premio Internazionale Universo Donna” da parte dell’Accademia di Sicilia. Un’altra sfida per Rosaria Inguanta, che ha chiesto a tutti i presenti di offrire un piccolo contributo andando su gofund.me e partecipando alla donazione per “Uno scuolabus per l’Ascione”.