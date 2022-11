All'istituto Mattarella-Bonagia un progetto Erasmus sulla mobilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All'istituto Mattarella-Bonagia, scuola coordinatrice del Progetto Erasmus Plus 2021-1-IT02-KA210 intitolato “Together we learn, together we grow” ha partecipato alla mobilità in Grecia, che si è svolta dall’7 all’11 Novembre 2022, organizzata dalla scuola Partner "7th Primary school of Arta”.

La settimana Erasmus ad Arta ha previsto il coinvolgimento di studenti e docenti dei sei paesi partners del Progetto: 1. I.C.S. “Mattarella Bonagia”, Palermo – Italia 2. Hristo Botev Secondary School, Ihtiman– Bulgaria 3. Dimotiko Scholeio “Pefkios Georgiadis School”, Nicosia – Cipro 4. Liceum Teoretic “William Shakespeare”, Timisoara – Romania 5. 7th Primary School of Arta, Arta – Grecia 6. I.C.S. “Laura Lanza Baronessa di Carini”, Carini – Italia Questa mobilità ha avuto come TOPIC: “CULTURAL IDENTITIES”, i cui obiettivi erano finalizzati alla promozione dello sviluppo da parte dei discenti di un approccio accogliente nei riguardi delle culture diverse dalla propria, all’acquisizione di una visione multilinguistica e multiculturale dell’apprendimento e all’inclusione.

E’ stata un’occasione di condivisione e collaborazione tra le varie delegazioni che ha consentito agli alunni, ai docenti e alle famiglie di vivere significative giornate di integrazione, confronto e crescita culturale. Tutti i partners sono stati coinvolti in varie attività di accoglienza e laboratori che hanno messo a confronto le tradizioni, i canti, i balli, i giochi tipici del proprio paese. Il team Erasmus ha partecipato a riunioni di staff tra le delegazioni dei diversi paesi e programmato le attività da svolgere nei mesi successivi. Sono state organizzate visite culturali nei principali luoghi di interesse che hanno consentito di poter apprezzare le bellezze artistiche e naturali del territorio. Le giornate si sono svolte in un clima di serena collaborazione ed integrazione che ha consentito di rinforzare i legami tra tutti i protagonisti di questa meravigliosa esperienza europea.