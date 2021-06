La scuola Riso vola in Europa con le attività virtuali del progetto Erasmus "Once upon a time... the sea"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Istituto Comprensivo Francesco Riso “vola in Europa” e conclude il progetto Erasmus Once Upon a time … the sea ,in modo virtuale. Dal 24 al 27 Maggio si è tenuto “on line” l’ultimo incontro tra le nazioni partecipanti al progetto . Gli alunni e i docenti delle scuole Lucian Grigorescu ( Medgidia Romania) Agrupamento de vale de Ovil ( Baiao Portogallo), Escola Gabriel Castella i Raich ( Igualada Spagna) si sono incontrate on line per partecipare alle LTTA” SEA LIFE PRESERVATION” organizzate dall’Istituto Francesco Riso.

Le riserve Marine, la necessità di preservare la biodiversità dell’ecosistema marino,la loro importanza nell’ambito ecologico, la loro funzione per il riequilibrio della natura e i cambiamenti climatici , l’intento di creare ambienti protetti per contrastare il fenomeno dell’overfishing , sono stati temi sviluppati tramite conferenze, dibattiti, lavori interattivi. I ragazzi dell’indirizzo musicale hanno aperto le attività con una piccola performance trasmessa in diretta sulla pagina facebook del progetto. Il programma ha visto la differenzazione delle attività per docenti e alunni. Gli alunni hanno utilizzato piattaforme di apprendimento che hanno permesso loro di entrare in relazione, di produrre elaborati , di migliorare le loro competenze in lingua in maniera piacevole e giocosa senza dimenticare la finalità del progetto e l’importanza del mare nel loro processo formativo. I laboratori creativi “ live” in diretta, hanno coinvolto 35 alunni di tutti i paesi abbattendo barriere geografiche e culturali. Ragazzi dai 7 ai 12 anni hanno lavorato in sintonia instaurando rapporti di rispetto e amicizia superando le distanza virtuali. I docenti hanno invece potuto partecipare ad interessantissime conferenze e laboratori di autoaggiornamento.

Molto apprezzata,certamente stimolante ed interessante, la conferenza tenuta dal professore Antonio Calò del dipartimento di Scienze della terra e del mare dell’Università agli studi di Palermo. Il quale, con dati e studi approfonditi , ha descritto la condizione attuale del mare e del suo ecosistema marino , analizzando possibili interventi di recupero che devono comunque tenere conto del sistema economico e sociale ; rimarcando come un tipo di pesca sostenibile, che tende a valorizzare il territorio, possa essere un fenomeno necessario per contrastare l’overfishing e rispettare un habitat in affanno. Interessante e realista anche il workshop “Stop the phone” tenuto dalle operatrici dell’ associazione Vivi Sano Onlus sulle nuove tecnologie, con riferimento al telefono ,e il loro utilizzo consapevole in ambito didattico. La ricaduta sull’apprendimento, e le influenze che possono avere sullo sviluppo cognitivo, fisico degli alunni.

Il progetto si è chiuso con un prodotto comune "in viaggio con Ulisse” un video realizzato dagli alunni di tutte le scuole . Ulisse nel suo viaggio di ritorno ad Itaca incontra gli alunni delle scuole che illustrano le attività e gli obiettivi del progetto , Ulisse rimane esterrefatto per i cambiamenti che il mare ha subito negli anni, ma augura agli alunni un mondo migliore e li invita a diventare portavoce del mare dei suoi problemi. e dei suoi abitanti. Le attività sono state supportate dall’intervento del Sindaco di Isola delle Femmine Dott. Nevoloso, , il quale insieme all’assessore Puccio, e il signor Rubino ha sostenuto il progetto valorizzandone gli obiettivi e i contenuti integrandolo nel territorio di Isola delle Femmine e della sua riserva orientata. Si è concluso così dopo tre anni, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, un progetto nel quale gli insegnanti e gli alunni delle scuole partner hanno potuto confrontarsi, crescere, migliorare le loro competenze, instaurare rapporti di amicizia e vivere la scuola in modo aperto e stimolante , creando i” nuovi cittadini Europei".

Anna Durante