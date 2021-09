Gli alunni si sfidano a suon di disegni e immaginano il rapporto tra uomo e natura nel 2030

L'iniziativa “Servire l'ambiente per cambiare le vite e pacificare il rapporto uomo-natura” è promossa dal Rotary Club Palermo Montepellegrino in collaborazione con l'assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente. Saranno assegnati tre premi alla categoria 6-10 anni, tre alla categoria 11-13 anni e tre alla categoria 14-19 anni

Guardare l'ambiente che cambia grazie all'alleanza tra uomo e natura con gli occhi curiosi e creativi dei ragazzi delle scuole. È l'idea che ispira il concorso artistico nazionale “Servire l'ambiente per cambiare le vite e pacificare il rapporto uomo-natura”, promosso dal Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Antonio Fundarò, in collaborazione con l'assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, guidato da Toto Cordaro. Il progetto si inserisce nel più ampio programma del Distretto 2110 del Rotary International, guidato dal governatore Gaetano De Bernardis, che prevede una particolare attenzione alle tematiche ambientali e la piantumazione di un albero a socio in varie aree della Sicilia.

Il bando di concorso invita gli studenti delle scuole italiane, di ogni ordine e grado, a disegnare la loro immagine personale sul tema in un’illustrazione variopinta realizzate con ogni tipo di tecnica. Bambini e ragazzi tra i 6 e i 19 anni, attraverso il disegno rappresenteranno la loro idea di ambiente che cambia attraverso il servizio responsabile dell’uomo, nel segno dello sviluppo sostenibile. L’opera artistica dovrà stimolare la riflessione su come sarà il mondo nel 2030 e quale rapporto pacificato sarà garantito tra l’uomo e la natura.

"Una straordinaria intuizione quella di fare dipingere l'ambiente ai ragazzi delle scuole – sottolinea l'assessore Cordaro - per creare i presupposti per una maggiore tutela e una valorizzazione dei nostri tesori ambientali. Mettere insieme un club service, le scuole, i giovani e il governo Musumeci, che ha fatto della tutela dell'ambiente il cuore dell'agenda politica, credo sia una ricetta vincente".

"Servire è la missione del Rotary – dichiara Antonio Fundarò - In questo momento storico il servizio all'ambiente credo sia la migliore scelta che potevamo fare congiuntamente a quella della promozione della creatività. Abbiamo pensato di lanciare questo concorso, legandolo a un tema che ci sta molto a cuore, quello della pace, della pacificazione del rapporto tra uomo e natura".

"Un'iniziativa pregevole – aggiunge Bernardo Moschella, in rappresentanza della direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale - che potrà rientrare nell'ambito della disciplina di educazione civica prevista in tutti gli ordini di scuola e che vede lo sviluppo sostenibile e l'educazione ambientale tra gli assi portanti della materia".

I disegni, corredati da una scheda anagrafica dell'autore (cognome, nome, indirizzo, numero telefonico, mail, scuola di appartenenza), dovranno essere inviati entro il 13 febbraio 2022 con posta semplice all'indirizzo Prof. Antonio Fundarò, Rotary Club Pa Montepellegrino, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 11, 91011 Alcamo (Tp), oppure in email a presidentefundaro@gmail.com.

La giuria nazionale, formata da rappresentanti del Rotary, delle organizzazioni ambientali, del mondo artistico o di eventuali sponsor, si riunirà il 26 febbraio 2022. I vincitori saranno informati, per iscritto via e-mail, entro la seconda settimana di marzo 2022. Saranno assegnati tre premi (una coppa) alla categoria 6-10 anni, tre alla categoria 11-13 anni e tre alla categoria 14-19 anni. Al miglior lavoro, scelto tra tutte le categorie, sarà assegnato come premio speciale la stampa della cartolina postale con annullo filatelico. Per questa occasione sarà organizzato un evento conclusivo pubblico.

Regole di partecipazione

Il disegno deve essere eseguito personalmente dall’alunno, non saranno ammessi disegni esemplificativi da parte di terzi o realizzati a più mani. L'opera inedita non deve superare il formato A4, non può essere incorniciata, non deve contenere testi, materiali stampati, adesivi, applicazioni o materiali in 3D. I disegni, che rimarranno di proprietà del Rotary Club Palermo Montepellegrino, potranno essere pubblicate dall’organizzatore ed essere utilizzate nella comunicazione aziendale anche negli anni avvenire, in Italia e all’estero, senza che sia data preventiva comunicazione all’autore che, nel partecipare al concorso, cede i diritti all’organizzatore. Ciò vale anche per tutte le immagini del concorso. I disegni inviati non verranno restituiti.

Criteri di valutazione della giuria

Nella valutazione verranno considerate la pertinenza al tema assegnato, la completezza del disegno, l'impressione generale, l'espressività, la composizione, l'originalità e la fantasia, la tecnica e la cura.