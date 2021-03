Alla scuola Cavallari la giornata “Igiene Insieme: non abbassiamo la guardia!”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito dell'operazione di screening effettuato nella scuola Cavallari in corso dei Mille, che ha registrato zero positivi tra coloro che si sono sottoposti volontariamente al tampone, e in concomitanza con il piano di vaccinazione dedicato al personale scolastico, rimaste valide le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), per garantire la sicurezza in ogni fase della giornata scolastica e per non incorrere in difficoltà causate dalla leggerezza dei nostri comportamenti, sono state proposte 3 giornate dedicate all’igiene denominata “Non abbassiamo la guardia! ”.

Nei giorni 16 e 17 e 19 marzo, all'ingresso del cancello a scuola, saranno apposto, sulle mani dei bambini (di Scuola dell’Infanzia e di tutte le classi di Scuola Primaria) un timbro rappresentante il coronavirus e saranno nuovamente spiegate le misure da adottare per restare in salute, oltre che le pratiche per l'igienizzazione dei banchi e degli oggetti. Alla fine della giornata ogni bambino avrà la possibilità di vedere insieme alla propria famiglia quanto è stato fatto per igienizzare le proprie mani in base alla presenza più o meno evidente del timbro. I genitori hanno apprezzato l'iniziativa che li vede coinvolti in prima persona nella tutela della salute dei propri figli che oggi devono delegare a noi insegnanti con fiducia.

Gallery