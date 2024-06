L’Europa chiama, L’Ascione risponde: le esperienze Erasmus di alunni e docenti dell’istituto superiore palermitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non solo didattica. Non solo contenuti, metodi innovativi, esperimenti in laboratorio, tornei sportivi ed esperienze extrascolastiche. Nel corso di questo intenso anno scolastico appena concluso, l’Ascione ha offerto alle sue ragazze e ai suoi ragazzi e ai loro docenti la possibilità di confrontarsi con l’Europa, di cogliere le potenzialità di un’Unione che rappresenta il presente di tutti noi e il futuro dei giovani cittadini dell’Europa e del mondo. Grazie all’accreditamento Erasmus+ fino al 2027 ottenuto lo scorso anno dal nostro Istituto e al coinvolgimento nei percorsi di mobilità organizzati dall’USR, un nutrito gruppo di alunni e di docenti dell’Istituto palermitano ha preso parte ai percorsi offerti dal programma Erasmus in Spagna, Polonia, Ungheria.

Un corso di Video Editing applicato alla didattica e due mobilità di job shadowing per i docenti, e il gemellaggio con i coetanei spagnoli e ungheresi per gli alunni hanno arricchito il loro bagaglio esperienziale, linguistico e culturale, ampliando i loro orizzonti e offrendo una preziosa opportunità di vedere il mondo da una nuova prospettiva. Per gli adolescenti di classi diverse, il gemellaggio è stata un’occasione di interazione con coetanei di diverso background culturale, di potenziamento e arricchimento linguistico, di sviluppo di importanti competenze interpersonali, di apertura verso realtà che solo con l’esperienza e il confronto possono essere conosciute, comprese e apprezzate.

Le attività di job shadowing hanno guidato i docenti nell’acquisizione di una conoscenza più dettagliata e approfondita delle differenze tra il sistema formativo italiano e quello europeo. Inoltre, gli insegnanti coinvolti in questa interessante esperienza di affiancamento hanno e appreso nuovi metodi di insegnamento e strategie pedagogiche da disseminare tra i colleghi e mettere in pratica per raggiungere con maggiore efficacia l’importante e delicato obiettivo della crescita formativa e personale dei propri alunni e delle proprie alunne. Insomma, grazie al programma Erasmus l’Ascione continua a crescere, insieme ai suoi alunni e alle sue alunne che, negli anni a venire avranno tante altre possibilità di partecipare al progetto “Il futuro in 5 goal” e di diventare cittadini europei.