Carini, un progetto di prevenzione in materia di salute orale all'istituto Guttuso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto di prevenzione in materia di salute orale rappresenta un’occasione per ripensare in modo intersettoriale e multidisciplinare le patologie del cavo orale. A farsene interprete, con un secondo incontro, stavolta all’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Carini, diretto con grande competenza dal dirigente scolastico professoressa Valeria La Paglia, il Rotary Club Palermo Montepellegrino, guidato dal professore Antonio Fundarò con l’intervento del socio del club dottore Giacinto Marra, autorevole odontoiatra e protagonista del servizio al laboratorio di Odontoiatria Solidale della missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte a Palermo (servizio garantito grazie al supporto di validissimi odontoiatri che, sempre gratuitamente, “stanno restituendo un sorriso a chi la vita non gli ha dato alcuna possibilità di sorridere” come spesso ribadisce Giacinto Marra).

Il programma di educazione alla salute orale in particolare coinvolge i ragazzi della scuola – guidati dal referente alla Salute professoressa Natasha Maturi - in un percorso che rientra nella finalità di educare a corretti stili di vita, a partire dalla scuola primaria e che, in questo caso, ha coinvolto gli alunni di cinque classi di prima Secondaria di I grado. “Alla scuola, luogo deputato alla formazione dei bambini e dei giovani, è richiesto, quindi, un nuovo e maggiore impegno nella promozione della salute, nel quadro però di una azione intersettoriale che veda una partnership sempre più stretta ed efficace fra mondo della scuola e mondo della prevenzione e promozione della salute, che consenta la realizzazione di politiche integrate” ha sottolineato la professoressa Maturi. La brillante lezione del dottor Giacinto Marra ha riconosciuto che per fornire ai bambini e ai ragazzi le competenze necessarie per una crescita libera, ma anche l’opportunità di sperimentare e mantenere comportamenti salutari, è necessaria – come ha fatto presente il dottore Giacinto Marra - una vera e propria alleanza con il mondo della scuola. Le patologie del cavo orale, associate in molti casi a scarsa igiene, ad una alimentazione non corretta, a stili di vita non salutari influiscono negativamente sulla qualità di vita di ciascun individuo, intervenendo, altresì, su importanti aspetti relazionali e di autostima. In particolare, per l'elevata presenza nella popolazione, la malattia cariosa e quella parodontale rappresentano le condizioni più rilevanti, specie in un'ottica di prevenzione.

Infatti, una corretta prevenzione primaria e secondaria di queste patologie consente di evitare l’insorgere dei quadri clinici più gravi. L’ottica preventiva porta a focalizzare gli interventi nell’età evolutiva, perché i dati scientifici in nostro possesso – ha concluso Giacinto Marra, socio del Rotary Club Palermo Montepellegrino e validissimo odontoiatra - evidenziano come nei primi anni di vita le azioni di promozione della salute orale consentono l’instaurarsi di abitudini personali durature nel tempo. Per quanto riguarda la malattia cariosa, la sua incidenza è notevolmente diminuita grazie ai maggiori interventi di informazione e formazione che vengono fatti, alla precoce intercettazione dei siti maggiormente suscettibili di insorgenza della carie e dei soggetti maggiormente predisposti, ma anche grazie all’utilizzo della tecnica della sigillatura profilattica dei solchi e delle fessure dei denti definitivi. “Il programma andrebbe ripetuto anche nella scuola dell’infanzia e della primaria, poiché è stato dimostrato da numerosi studi che i programmi di promozione della salute aumentano la loro efficacia se condotti regolarmente nelle classi del ciclo di base” ha ribadito il presidente del Club Antonio Fundarò nel concludere l’iniziativa e nel consegnare al dirigente della scuola professoressa Valeria La Paglia, il gagliardetto del Rotary Palermo Montepellegrino.