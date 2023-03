Fa tappa all'Ascione Osm Edu, il progetto che porta in classe gli imprenditori per aiutare i ragazzi a crescere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una mattinata trascorsa con i ragazzi di una classe dell’istituto Ascione per aiutarli a scoprire il loro potenziale e migliorare i propri punti deboli, sulla scuola come nella vita di tutti i giorni. Ha fatto tappa a Palermo il progetto nazionale OSM Edu che ha tra i suoi fondatori proprio la palermitana Anna Aulico. “Abbiamo creato OsmSM Edu - spiega Aulico, un passato da maestra elementare e un presente da imprenditrice - con uno scopo preciso: aiutare i ragazzi a scoprire il proprio potenziale al di là dei risultati che ottengono sui banchi di scuola. Il progetto consente a un imprenditore di adottare letteralmente una classe e sostenerla in alcune attività formative come, ad esempio, quella che ho tenuto io all’istituto Ascione dove ho consegnato ai ragazzi il test Talent che ha permesso innanzitutto a loro di individuare i loro punti di forza e quelli da migliorare per arrivare a raggiungere gli obiettivi che si pongono”.

Nelle due ore di incontro Anna Aulico ha risposto alle domande degli studenti, spiegando in che modo, ognuno di loro poteva intraprendere un personale percorso di miglioramento attraverso lo studio, non solo delle materie scolastiche, ma anche di discipline come la comunicazione. Osm Edu è un progetto itinerante attivo in tutta Italia al quale a oggi hanno aderito 200 scuole, 160 imprese e 6000 ragazzi in tutta Italia che consente ai ragazzi, di accedere a un percorso di orientamento strutturato, volto a sviluppare le proprie soft skills e definire gli intenti aspirazionali, confrontandosi con realtà di successo e interrogandosi sulle proprie esigenze. La collaborazione con la scuola ha anche la finalità di redigere una strategia corale congiunta, per ideare percorsi formativi più mirati e volti ad aiutare gli studenti allo sviluppo della propria motivazione.