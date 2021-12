Orientamento e Africa al Rutelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dicembre e Orientamento, varie e numerose le offerte formative, diversi gli indirizzi e i percorsi scolastici da intraprendere. Scelte non facili, ma spesso decisive, per giovanissimi studenti che si ritrovano a decidere del loro futuro umano e professionale in un'età in cui non hanno piena consapevolezza di se stessi e delle proprie personalità. Ecco allora che la scuola gioca un ruolo fondamentale, non soltanto come erogatrice di servizi, ma come luogo di incontro, dialogo, apertura al territorio, proiezione di prospettive. "Mal d'Africa e altruismo", le parole chiave dell'incontro dibattito tenuto questa mattina dal Prof. Umberto Palma, Presidente Nazionale del Conadi (Consiglio Nazionale Diritti Infanzia ed Adolescenza) all'I.S.S. "Mario Rutelli" di Palermo che, nell'ambito delle attività di Orientamento, ha ospitato due classi in uscita della Scuola Superiore di Primo Grado "Vittorio Emanuele III".

Racconto di un'esperienza e di un impegno più che trentennali a favore di un continente, l'Africa, e il Niger in particolare, dalle mille sfaccettature, problematiche ed emergenze, non sempre oggetto, tuttavia, della dovuta attenzione mediatica: carestie, povertà, conflitti, malattie, alcune delle quali dimenticate o sconosciute nei cosiddetti Paesi occidentali, come la dracuncolosi. "Naissa, mia figlia adottiva, è morta di malaria. Morire per 20 centesimi... Tanto costa in Occidente un antidiarroico, ovvero un composto di acqua, sale e zucchero".

Una ferita profonda, un "Mal d'Africa" che si trasforma in "Gioia d'Africa", se condiviso, in un'ottica di altruismo e solidarietà. Il racconto è crudo ma tanto, troppo veritiero. Vecchi e giovani che strisciano e applaudono con le ossa, "perché la lebbra, non ancora debellata, divora mani e piedi"; carne di topo e cavallette, mancanza di acqua e luce, guerre e terrorismo... "Festeggiare il trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza? Non è possibile. Sono ancora troppi i diritti negati di bambini e adolescenti". Gli incontri con il Prof. Umberto Palma continueranno al Rutelli nei prossimi due Venerdì, con la proiezione inoltre del video documentario "Destinazione ZINDER (NIGER)", un racconto di dolore, amore e speranza. Nel link ulteriori notizie sul Conadi e l'attività del Prof. Palma: https://www.conadi.it/presidente.asp