Scuola, novità nell’offerta formativa del "Caponnetto": fotografia, cinema e cucina

Oggi, 15 dicembre, dalle ore 15 alle 17 si svolgerà l'open day presso l’istituto comprensivo statale Antonino Caponnetto di Tommaso Natale. Tante le attività proposte agli studenti: laboratori musicali, fotografici, cinema, rugby, basket, cucina, ma in programma per il nuovo triennio anche canto, nuove attività sportive, danza, laboratori teatrali, pittura e progetti ecologici. “Dopo due anni di Covid torna quest’anno l'open day in presenza - dice la dirigente scolastica Isabella Iervolino - Visto che abbiamo un indirizzo musicale i nostri docenti suoneranno per l’occasione e una docente canterà. Nell’offerta formativa ci sono canto, fotografia, cucina e cinema, che abbiamo realizzato all’interno dell’Auditorium. Lunedì - continua - è in programma il primo film da fare vedere ai genitori, abbiamo infatti un palinsesto. I docenti si prenotano per portare le loro classi e inoltre una volta al mese c’è una proiezione per i genitori a carattere educativo e al termine della quale avviene il dibattito con una psicologa”.

L’istituto vanta una ricca vegetazione, sono infatti stati piantati 50 alberi, in occasione della festa dell'albero e grazie anche a un “ progetto vivaio". “Quest'anno abbiamo anche rivalutato lo spazio esterno del plesso di via Limone dove in primavera inizierà un progetto murales e di orto”, conclude Iervolino. All'open day presente anche il consigliere comunale di settima circoscrizione Ferdinando Cusimano, che commenta: “Questo istituto scolastico, che ricade nel territorio della VII circoscrizione, è sicuramente tra i più attivi e propositivi viste le svariate iniziative intraprese negli ultimi anni. Non posso che essere orgoglioso di tale impegno e ringrazio personalmente il corpo docente ed la dirigente scolastica”.