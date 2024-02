"I Sabati della Cultura", il Maria Adelaide visita il Palazzo dei Normanni

Sabato scorso (24 febbraio 2024) nell'ambito del progetto "I Sabati della Cultura" alcuni allievi e allieve delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, insieme ai loro genitori, accompagnati dal professore Fabio Morello, hanno visitato il Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il gruppo, durante la visita, ha avuto modo di conoscere la storia e l’importanza culturale del nostro Parlamento Siciliano. "Le istituzioni educative e politiche - dice la dirigente scolastica Virginia Filippone - rappresentano un punto di riferimento importante per le future generazioni e il nostro compito è quello di informare i giovani su ciò che è stato, ciò che oggi è, e ciò che sarà della nostra Sicilia, della nostra Nazione".

"Si desidera porgere un sentito ringraziamento - si legge in una nota - al Presidente dell'Assemblea Regionale Gaetano Galvagno e a Filippo Palmeri, capo di gabinetto del Presidente dell'Ars per l'ospitalità ricevuta, a Maria Cristina Pensavecchio, parlamentare del servizio lavori d'aula, per aver informato in modo chiaro e semplice i nostri discenti sui ruoli istituzionali dell'Assemblea Regionale, svolgendo, di fatto, una approfondita ed erudita lezione di educazione civica all'interno di Sala d'Ercole. Si ringrazia, inoltre, Piera Puleo che ha guidato il gruppo con dovizia di informazioni in questo meraviglioso tour, catturando l'attenzione, l'interesse e la curiosità di alunni/e e genitori. Si ringrazia, altresì, Giusy Badalamenti per l'impegno e la collaborazione mostrata nell'organizzazione della nostra visita.