"La luna di Kiev”, una poesia per parlare in un progetto pomeridiano della guerra russo-ucraina

La poesia “La luna di Kiev” di Gianni Rodari, tratta dalla raccolta “Filastrocche in cielo e in terra” (Einaudi, 1960), è diventata, all’Istituto Renato Guttuso di Carini, presieduto magistralmente dal dirigente scolastico prof.ssa Valeria La Paglia, utile spunto didattico per parlare della guerra russo – ucraina e, in generale, di quanto ogni guerra sia distruttiva sia per i vincitori che per i vinti, e come a pagarne il prezzo più chiaro siano soprattutto gli ultimi e i più deboli. Il percorso all’interno del viaggio della scrittura creativa e della morale rovesciata.

Percorso che si è attivato, grazie ad un finanziamento PON FSE ricevuto, a seguito di un’attenta progettazione, dall’IC Renato Guttuso di Carini, e che trova nel modulo “Tecniche rodariane per sperimentare all'infinito”, autorizzazione numero 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità “Bentornati a scuola”, il passaporto per questo viaggio nell’immaginario e nella realtà. “Anche se scritta più di sessant’anni fa – ha affermato il professore Antonio Fundarò, esperto del progetto - il significato e lo spirito di questa poesia, titolata “La luna di Kiev”, le conferiscono un’essenza moderna, dandole occasione di applicarsi ancora oggi. Purtroppo, dovremmo dire, dato che il motivo per cui tale poesia sta spopolando sul web non è proprio felice, che c'è necessita di una maggiore attenzione al tema della pace”.

“Lo scrittore e poeta Gianni Rodari va cantando l’amore per la fratellanza, e per quanto il testo sia stato scritto per i bambini, in questi momenti difficili per l’Ucraina e per il mondo intero, la poesia “La luna di Kiev” appare una lettura commovente e necessaria anche per gli adulti” ha concluso Antonio Fundarò.