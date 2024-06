La costituzione trasformata in musica: l'iniziativa degli studenti del liceo Regina Margherita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Liceo Musicale Regina Margherita è lieto di annunciare il successo di un progetto innovativo e coinvolgente realizzato dagli studenti della classe 4^G, coordinati con passione e dedizione dai docenti Lillo Zagarrio e Rossella Di Leonardo, insieme all'intero consiglio di classe. Si prega di visionare il prodotto finale al seguente link.

Durante le ore di educazione civica e orientamento di quest'anno, gli studenti hanno abbracciato l'ambizioso compito di trasformare i principi fondamentali della Costituzione Italiana in una forma di espressione ancora più accessibile e coinvolgente: la musica. Dividendo la classe in quattro gruppi, ognuno concentrato su un articolo della Costituzione, gli studenti hanno tradotto i concetti di legalità, inclusione e libertà in meravigliosi brani musicali originali. L'obiettivo era non solo rendere i principi costituzionali più comprensibili per i giovani, ma anche celebrare i valori fondamentali su cui si fonda la nostra società. Il culmine di questo progetto è stato il lancio di un sito web che documenta l'intero percorso, offrendo un'esperienza multimediale che racconta la storia dietro ogni brano e il significato dietro ogni versetto della Costituzione interpretato.

I quattro brani musicali, ognuno con la propria unicità e profondità emotiva, rappresentano un'opera collettiva di inclusione, crescita e confronto. Dalla canzone internazionale che dà voce alla diversità culturale e linguistica, al pezzo senza parole che riflette sul dramma della guerra, ogni brano porta un messaggio tangibile di speranza, resilienza e impegno civico. Il Liceo Musicale "Regina Margherita" invita i media a scoprire e condividere questa straordinaria testimonianza di creatività, impegno e passione giovanile. Siamo fiduciosi che l'eccezionale lavoro dei nostri studenti meriti di essere condiviso con il mondo, ispirando altre comunità a seguire il loro esempio di innovazione educativa e impegno civico.