Istituto Mario Rutelli, quattro nuovi indirizzi per il triennio del Turismo

Quattro nuovi indirizzi caratterizzeranno il triennio del Turismo dell’Istituto Rutelli: Digital strategies (Management del turismo digitale); Event Management; Management alberghiero; Turismo sostenibile, cultura e ambiente. Un’innovazione non da poco che tiene conto delle reali esigenze del mercato e del territorio e pone al centro il futuro professionale dello studente in linea con il percorso di studi intrapreso.

Una professionalizzazione dei corsi del triennio A, B, C e D imperniata sulle attività di Pcto, che saranno indirizzate a scelte didattiche di caratterizzazione del curricolo in un dialogo educativo efficace tra scuola, imprese e territorio. La nuova sperimentazione non apporterà quindi sostanziali modifiche al quadro orario con un coinvolgimento maggiore delle discipline d’indirizzo che affronteranno gli argomenti attinenti alla tematica principale. Un’opportunità concreta per gli studenti che si interfacceranno direttamente con l’ambito lavorativo scelto con importanti collaborazioni con specialisti del settore ed esperti accademici. Nel dettaglio questi i punti cardine delle curvature specifiche di ogni corso del triennio: valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio; connessione tra scuola e istituzioni culturali, educative e museali esistenti nella città; attività di Pcto promosse dalla scuola o da enti pubblici e privati del territorio, diversificate secondo le competenze e le conoscenze; incontri online ed in presenza con esperti del settore turistico. Un triennio caratterizzato quindi da una maggiore specializzazione delle tematiche e spendibilità nel mondo del lavoro che offrirà indubbi vantaggi formativi e favorirà sbocchi professionali al futuro Perito del Turismo sia che intenda lavorare subito o proseguire gli studi. La sperimentazione sarà attiva già a partire dal nuovo anno scolastico