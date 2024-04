Alla scuola Dalla Chiesa di Partinico la terza edizione del concorso letterario e artistico Pierangela Misuraca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La terza edizione del concorso Pierangela Misuraca, dedicata alla memoria della professoressa, ha brillantemente raggiunto il suo culmine con una cerimonia commovente e significativa. In questa occasione, l'Istituto Tecnico-Commerciale per Geometri Carlo Alberto della Chiesa di Partinico, sotto la guida illuminata del Dirigente Scolastico, Prof. Angelo Nasca, si è trasformato in un luogo di profondo scambio culturale e artistico. Questa manifestazione ha offerto agli studenti un prezioso spazio di espressione, permettendo loro di esplorare e condividere i loro pensieri e sentimenti attraverso la poesia, la prosa e l'arte visiva, attorno al tema "Il mio corpo che cambia".

La presenza di una sala gremita di studenti e docenti testimonia non solo l'affetto verso la Prof.ssa Misuraca ma anche l'importanza di eventi come questi nell'ambito educativo. Il loro scopo va oltre la semplice commemorazione; si radica nel desiderio di mantenere viva la memoria attraverso l'arte e la letteratura, strumenti che permettono agli studenti di esplorare e comprendere meglio se stessi e il mondo che li circonda. Il concorso si è affermato come un momento chiave per riflettere sull'importanza della memoria, sul valore della poesia e delle emozioni, sottolineando come l'equilibrio nella società contemporanea possa essere nutrito attraverso l'espressione artistica e letteraria. La scelta del tema "Il mio corpo che cambia" non è casuale ma riflette una consapevolezza della scuola nell'indirizzare i giovani verso una maggiore comprensione di sé, in un periodo di cambiamenti e incertezze.

Il discorso del Dirigente Scolastico, Prof. Angelo Nasca, ha messo in luce l'importanza di trasmettere valori e di essere punto di riferimento per gli studenti, enfatizzando come la scuola debba essere un luogo dove si formano non solo competenze tecniche ma anche umane. Le parole del preside sottolineano la necessità di trovare docenti che possano agire da modelli, lasciando un segno indelebile negli studenti, come ha fatto la Prof.ssa Misuraca. L'attenzione data alla memoria, al valore educativo dell'espressione artistica e letteraria, e l'incoraggiamento verso un equilibrio sociale, riflettono una visione educativa profondamente radicata nel valore degli individui e nella capacità della scuola di fungere da catalizzatore di cambiamento positivo. L'esempio della Prof.ssa Misuraca, il ricordo affettuoso dei suoi insegnamenti e l'impegno della scuola nel promuovere queste iniziative dimostrano il potere dell'educazione come strumento di trasformazione sociale. Il concorso "Pierangela Misuraca" non è solo un evento per ricordare una cara collega e amica; è un'opportunità per riaffermare il ruolo essenziale della scuola nel promuovere la crescita personale, culturale ed emotiva degli studenti.

Questa edizione ha evidenziato come, attraverso l'arte e la letteratura, possiamo esplorare e celebrare la complessità dell'esperienza umana, sostenendo gli studenti nel loro percorso verso una maggiore consapevolezza di sé e rispetto per gli altri. Attraverso la creatività espressa in poesie, racconti e opere d'arte, gli studenti hanno avuto la possibilità di riflettere e dialogare su temi universali, trovando nella loro voce e nelle loro mani gli strumenti per esprimere il tumultuoso viaggio dell'adolescenza e del divenire. La cerimonia di premiazione ha quindi evidenziato non solo il talento e l'impegno dei giovani partecipanti ma ha anche celebrato la capacità dell'espressione artistica di connettere, guarire e trasformare. Le opere premiate — dai disegni che catturano in tratti di grafite e carboncino la vulnerabilità e la forza, alle poesie che esplorano il territorio inesplorato dell'identità e del cambiamento — parlano della ricerca di significato, della lotta per l'accettazione e del coraggio di affrontare l'ignoto. La diversità dei lavori sottolinea la ricchezza di prospettive e esperienze tra gli studenti, riflettendo la complessità del tema del concorso e la profondità della loro introspezione. Un momento particolarmente toccante è stato l'intervento della Dott.ssa Luisa Misuraca, che ha ricordato agli studenti l'importanza di prendersi cura di sé stessi e degli altri, evidenziando come il rispetto e l'amore per il proprio corpo siano fondamentali in un'epoca in cui le pressioni esterne e le aspettative possono facilmente portare a dimenticare il valore intrinseco dell'individuo.

Questo evento non solo rende omaggio alla memoria di una stimata educatrice, a cui è dedicata la Biblioteca scolastica che deve a lei la sua nascita, ma serve anche come promemoria per ricordare che l'educazione va ben oltre l'insegnamento accademico. Si tratta di nutrire l'anima, di sviluppare l'empatia e di costruire una comunità di individui consapevoli, critici e compassionevoli. La scuola, in questo senso, diventa un luogo dove si impara a vivere, amare, soffrire e sognare, un luogo dove ogni studente può trovare la propria voce e il proprio cammino. Il concorso "Pierangela Misuraca" si afferma come esempio emblematico di come l'istruzione possa e debba abbracciare la totalità dell'esperienza umana, promuovendo non solo la conoscenza ma anche la crescita personale e sociale. Attraverso iniziative come questa, la scuola si conferma come un luogo di vita, di apprendimento e di speranza, dimostrando che l'eredità di una grande insegnante vive non solo nei ricordi ma nelle azioni e nei cuori di coloro che continuano a percorrere i sentieri che ha illuminato.

La cerimonia di premiazione del concorso "Pierangela Misuraca" ha offerto un palcoscenico per riconoscere e celebrare le eccellenze emergenti tra gli studenti dell'Istituto Tecnico-Commerciale per Geometri Carlo Alberto della Chiesa di Partinico. La commissione esaminatrice, formata dai docenti Pierluigi Basile, Ivana D’Angelo, Anna Maria Di Falco e Stefano Schirò, ha avuto il compito non solo di valutare le opere presentate ma anche di testimoniare l'impegno e la passione che gli studenti hanno messo nei loro lavori. La diversità dei temi e delle espressioni artistiche ha rivelato una ricchezza creativa e una profondità di pensiero che meritano di essere riconosciute e incoraggiate.

I premiati rappresentano il meglio della creatività e dell'esplorazione personale degli studenti, con lavori che spaziano dal disegno alla poesia, ognuno con la sua unicità e profondità: - Nella **categoria disegno**, Salvatore Gioacchino Rappa della classe 5B TUR è stato premiato per le sue opere "Value" e "Shame", realizzate in grafite-carboncino. Questi lavori, intensi e suggestivi, esplorano le complesse dinamiche del valore personale e della vergogna, temi universalmente risonanti e particolarmente pertinenti nel contesto del cambiamento e della crescita individuale. - Per la **categoria poesia**, si sono distinti tre studenti: - Leonardo Lorenzo Durneac della classe 2B IT, la cui opera senza titolo riflette sul tema del concorso con sensibilità e profondità. - Salvatore Faraci della classe 4A CMB, con la sua poesia "Un territorio inesplorato", che invita i lettori a riflettere sul viaggio interiore e sulla scoperta di sé. - Sara Sapienza della classe 4B SIA, che con "Il cambiamento richiede sofferenza" esplora le difficoltà e le gioie del processo di crescita personale.

Questi lavori, con la loro autenticità e introspezione, evidenziano come l'arte e la poesia possano essere potenti veicoli di espressione personale e collettiva, offrendo spunti di riflessione sulle sfide e le trasformazioni della vita. La cerimonia si è arricchita con l'esibizione musicale di Alessandra Schembri della classe 3A CMB, che ha deliziato l'auditorium con la sua performance al pianoforte, dimostrando ancora una volta come la musica possa unire e ispirare.