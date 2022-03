Isola delle Femmine, progetto Erasmus clic safe all'istituto comprensivo Riso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è appena conclusa la terza mobilità del Progetto Erasmus Click safe, surf smart, be aware of what you share, che ha visto l’Istituto comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine ospitare partner europei provenienti dalla Croazia, dalla Grecia, dalla Polonia, dal Portogallo e dalla Turchia. La settimana scorsa infatti, la Dirigente scolastica, Dott.ssa Anna Maria Tarallo, i docenti, gli alunni di tutti gli ordini di scuola e le loro famiglie si sono adoperati al meglio per ricevere i docenti e gli studenti provenienti dai Paesi che hanno aderito al Progetto Erasmus sull’uso responsabile dei nuovi strumenti digitali. Progetto Coordinato dalla Pro.ssa Ela Karas Szkoła Podstawowa di Wrocław Le attività del Progetto, coordinato per l’Istituto Riso ,dalla Professoressa Anna Durante, hanno avuto inizio lunedì 21 marzo con l’arrivo degli studenti stranieri e dei loro insegnanti accompagnatori.

La cerimonia di apertura si è svolta nei locali della sede centrale di via Manzoni: una calorosa festa di accoglienza per i nostri ospiti stranieri, che ha registrato la partecipazione di docenti, alunni, genitori e del personale scolastico, nonché delle autorità del Comune di Isola delle Femmine, dal sindaco Orazio Nevoloso, all’assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali Maria Grazia Puccio, al Consigliere comunale Giuseppe Rubino. L’orchestra della scuola, costituita dagli studenti della sezione musicale, diretta dai docenti di strumento, ha dato un tocco di solennità all’evento che nell’esecuzione dell’Inno alla gioia di Beethoven ha ritrovato una matrice culturale comune, arricchita dalla specificità delle singole identità nazionali. Il messaggio di benvenuto da parte della Dirigente Scolastica, ha dato quindi il via ai lavori del Progetto Erasmus, un nutrito palinsesto di attività laboratoriali, ludico-sportive, teatrali e ricreative che ha coinvolto diversamente studenti, insegnanti, genitori.

Davvero interessante il dibattito Family relationship in the digital world in cui genitori, alunni e docenti, alla presenza della psicologa dell’Istituto, la Dottoressa Elena Foddai, hanno avuto modo di confrontarsi sull’uso consapevole e responsabile dei social media e dello smarthphone. Apprezzabili anche il laboratorio creativo per la realizzazione di un comic book, le attività outdoor delle Mini Olympics, l’entusiasmante Caccia al Tesoro per le vie del paese e per finire la piccola rappresentazione teatrale I lost my phone… Momenti di gioco, di divertimento, ma anche di collaborazione e aiuto reciproco per i nostri giovani. Particolarmente apprezzati anche i coffee break organizzati dai docenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria e i pranzi generosamente offerti dai genitori dei nostri alunni, che con grande entusiasmo si sono alternati nel preparare ogni sorta di leccornia dolce e salata, capace di deliziare anche i palati più esigenti.

Ad impreziosire ulteriormente l’esperienza italiana di Erasmus 2022, la gita a Segesta e alle Saline di Marsala, un’escursione fantastica all’insegna della cultura e delle belezze ambientalistiche della nostra meravigliosa Terra. Con la complicità di una tiepida giornata di Primavera, fatta di sole, colori accesi, cielo terso e una temperatura dolce e carezzevole, siamo riusciti a regalare ai nostri amici europei un momento davvero indimenticabile! Prossimo incontro in Grecia a Kavala, dal 22 al 27 Maggio 2022.