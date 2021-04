Iniziative di solidarietà alla scuola Salgari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un momento di particolare disagio e incertezza mondiale a causa della pandemia, si cerca sempre di portare un sorriso nelle case altrui, specie durante le festività. E’ ciò che è riuscita a fare la Scuola dell’Infanzia e Primaria “Emilio Salgari” di Palermo con l’iniziativa di solidarietà e donazione per le festività pasquali del 2021. Ogni anno l’Istituto, diretto dalla Dott.ssa M. Pizzolanti, ha coinvolto gli alunni e i loro genitori in iniziative di solidarietà per le famiglie più bisognose e per il supporto di Associazioni, come “Ricordando Ludovica” e “Fondazione Fibrosi Cistica”.

Nel periodo natalizio e pasquale, i bambini potevano portare dei beni di prima necessità da consegnare alle parrocchie e alle suore francescane del Vangelo che si sarebbero occupate successivamente di fornirli alle famiglie. A causa della pandemia, le modalità di donazione sono state modificate. In ogni classe, gli alunni hanno avuto la possibilità di raccogliere volontariamente delle “monetine”, frutto di piccole rinunce personali, con l’obiettivo di donarle alla Caritas parrocchiale. Il ricavato ha raggiunto un importo inaspettato: 1600 euro. Dunque, ancora una volta, l’iniziativa ha avuto un grande successo.

Grazie al ricavato ottenuto, i componenti del Consiglio di Circolo e la docente di religione cattolica Centineo, hanno potuto acquistare dei buoni spesa che sono stati consegnati alle parrocchie del territorio: San Luca, Santa Caterina e San Pio X. Con tali iniziative, l’Istituto mira a sensibilizzare i bambini alla solidarietà e alla donazione e ciò continua ad essere possibile grazie al Dirigente Scolastico, al personale docente e non, alle famiglie, al Presidente del Consiglio di Circolo, Sig.ra Parrinello, e ai suoi componenti. “Donare è un gesto speciale che riscalda il cuore”.

