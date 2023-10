“Il valore di un dono”, giornata in favore della donazione degli organi in una scuola di Lercara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 30 settembre 2023 è stata una giornata particolare per tutti gli studenti e le studentesse dell’Iiss di Lercara Friddi e dedicata alla sensibilizzazione alla donazione degli organi, momento fortemente voluto dalla dirigente scolastica Giovanna Lascari, che ha accolto la proposta di Giuseppe Furnari per l’organizzazione dell’evento “In Cammino per Donare” in ricordo della propria figlia, Anita, ex alunna dell’Istituto alla quale è stato intitolato l’auditorium scolastico. Co-organizzatore del convegno, l’Aido, Associazione Italiana per la donazione degli organi, tessuti e cellule, da 50 anni è impegnata a diffondere la cultura della donazione degli organi e l’Astrafe, Associazione Siciliana per il Trapianto di Fegato.

Tanti gli interventi, tanti gli stimoli, tante le curiosità che hanno portato tutti i presenti verso la riflessione. Le testimonianze dirette, voci vive, hanno ancora di più, scosso le coscienze sia degli intervenuti e dei giovani presenti, con momenti di commozione che rimarranno impressi in ciascuno. I lavori della giornata hanno visto una scansione tra interventi e pause. Gli studenti e le studentesse dell’Alberghiero di Alia, sede associata dell’IISS di Lercara Friddi, hanno accolto, con immenso entusiasmo l’invito, contribuendo alla organizzazione dei momenti comuni conviviali attraverso la realizzazione di piatti tipici e valorizzando i prodotti del territorio. “Un momento unico – afferma la Dirigente Scolastica - che sicuramente ha lasciato un segno tangibile nei nostri studenti e studentesse, che ci auguriamo possano, con consapevolezza, approdare al "Sì alla donazione", perché la nostra società ha bisogno di gesti concreti di solidarietà e di amore generoso, che promano proprio dalle nuove generazioni.

“Saremo sempre pronti/e ad accogliere iniziative simili volte a valorizzare non solo le competenze prettamente disciplinari, ma quelle che promuovono una crescita valoriale, la cultura dell’attenzione verso le altrui esigenze e che contribuiscono a formare una coscienza viva da cittadini/e attivi/e e responsabili, un ringraziamento a tutti gli ospiti illustri appartenenti al mondo medico-scientifico che operano nel settore dei trapianti, i rappresentanti delle amministrazioni locali, i testimoni che hanno ricevuto il dono dell'organo e dei familiari di coloro che sono approdati, seppure con tanta sofferenza e dolo, al SI' alla donazione" conclude Lascari.