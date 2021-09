Istituto Riso di Isola delle Femmine, riparte il progetto Erasmus "Click safe surf smart be aware of what you share"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alcuni docenti dell’isitituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine parteciperanno alle attività “Alfabetizzazione digitale , strumenti digitali creativi nell’ambito dell’educazione” che si terranno dal 19 al 24 settembre 2021 a Madeira –Portogallo – presso la scuola EB1/PE das Figueirinhas. Questa è la prima delle “ training, teaching,training acitivities” del progetto “Click safe surf smart be aware of what you share” , finanziato con fondi europei, che è iniziato nel settembre del 2020 e che, a causa della pandemia, ha subito alcune variazioni.

Il professore Alessandro Agnetta ( animatore digitale della Istituto comprensivo di Isola delle Femmine ) relazionerà sulle attività didattiche della scuola , che prevedono la didattica digitale intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, utilizzata già durante il lockdown ma nel frattempo diventata parte integrante del curriculum formativo della scuola. La dimensione virtuale è entrata nelle nostre vite ed è necessario sapersi approcciare in maniera critica e analitica, valutandone aspetti positivi e negativi. Il progetto vuole sensibilizzare , alunni , docenti e genitori, ad un uso corretto delle risorse che la rete oggi offre integrandole, con attenzione, in ambito didattico educativo.

Favorire l’esplorazione e la scoperta;incoraggiare l’apprendimento collaborativo;promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; motivare gli studenti; saper “navigare” in maniera sicura sulla rete, utilizzare piattaforme e-learning, saper riconoscere i pericoli della rete, ma anche la conoscenza delle lingue,sono alcuni degli obiettivi del progetto coordinato dalla scuola polacca Szkola Podstawowa nr 30 di Wroclaw si propone. Al progetto Europeo partecipano come partner le seguenti scuole :la 24th primary school di KAVALA (Grecia),OŠ Majstora Radovana ( Croazia) Aksu Şehit Hakan Gemici İmam Hatip Ortaokulu(Turchia) oltre alla scuola portoghese ospitante. Il confronto tra scuole e didattiche differenti sarà fondamentale per l’implementazione del progetto e lo scambio delle buone pratiche.

Anna Durante