Dalla scuola Renato Guttuso di Carini 17 lettere a Putin e a Mattarella

Diciassette messaggi di pace sono partiti, oggi, da Carini. Artefici gli alunni dell’Istituto Comprensivo "Renato Guttuso" guidato, con magistrale competenza, dal Dirigente Scolastico professoressa Valeria La Paglia; una realtà siciliana che si è distinta negli anni per la poliedricità delle attività a supporto della legalità e per promuovere la pace, la solidarietà e la lotta alla mafia. E con questi messaggi, inoltrati al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli alunni hanno scritto 17 lettere al presidente russo Putin affinché cessi la guerra e gridi, con convinzione e coraggio, all’amore e alla pace. Messaggi che riassumiamo in un bouquet di emozioni: “Nel mondo ci sono bambine come me che non sanno cosa sia la pace, conoscono solo dolore e paura. (Eleonora Di Mercurio); “Il cielo dove vola una colomba non ha l’odore della polvere da sparo” (Marco Nicola Carollo); “Scriviamo la nostra storia come una poesia, non come un racconto horror” (Flavio Cucchiara); La pace ha il profumo di erba bagnata la guerra ha l’odore di terra bruciata (Carmelo Crucillà); “Nella vita di ogni uomo ci sono.

Tanti gesti di pace: perdono, accoglienza, collaborazione e comprensione” (Giorgia Bonafede); “La pace è come un prato in fiore. Un prato pieno di colori e profumi diversi”. (Giuseppe Billeci); “La pace è un mondo senza differenze dove tutti hanno gli stessi diritti”. (Clara Donata); “La pace è il vociante dei bambini che giocano spensierati” (Giuseppe Ferranti); “La pace è il rispetto reciproco nonostante le differenze” (Antonino Lo Piccolo); “La pace è come una pianta, se la si coltiva porta soddisfazione e sorrisi” (Mattia Insinsola); “Mi piacerebbe molto che i bambini non litigassero, la pace è volersi bene, amarsi, rispettarsi” (Ambra Lucchese); “Gabriel vorrebbe svegliarsi un giorno, vedere bambini sorridenti, cibo in abbondanza e gridare il mondo è cambiato” (Gabriel Megna); “La pace è riconoscere i propri errori e impegnarsi per un futuro migliore” (Mirko Neves); “Dobbiamo, perché ci sia la pace, imparare a capire gli uomini e le loro culture senza giudicare” (Dalila Puntaloro); “Se ami il prossimo, sai costruire la pace” (Andrea Raffadali); “La pace nasce nel cuore di ognuno di noi con il coraggio del perdono” (Ambra Romeo).

“Fate la pace e non la guerra, amatevi l’un l’altro e imparate a perdonare. La pace è un gesto d’amore, un piccolo gesto” (Martina Sgroi). Forti i messaggi al leader russo: “Rifletti su quello che hai causato” (Clara Donati); “Comportati come una persona” (Ambra Lucchese); “Spero che in un futuro prossimo ti renderai conto di quello che stai commettendo”; “Dobbiamo stare in pace” (Giuseppe Ferrante); “Non si ricorre mai alla violenza; le cose di discutono… Dio ci ha creati per rispettarci” (Mattia Insunsola); “Il mondo ha già sofferto tanto” (Mirko Neves); “Porta la pace e regalala ai poveri bambini che stai privando della felicità e del sorriso” (Giorgia Bonafede); “Siamo nel 22° secolo e ancora pensi di risolvere le vicende del mondo con la guerra?” (Marco Carollo); “Per risolvere i problemi non è necessario fare le guerre, ma parlare” (Flavio Cucchiara); “Non fare come Hitler, guarda negli occhi i bambini” (Carmelo Crucillà); “Mi piacerebbe avere la pace nel mondo e vivere in una terra dove i diritti di ogni uomo e soprattutto di noi bambini vengano rispettati” (Ambra Romeo); “Con la guerra non risolverai nulla, caro Putin. Serve la pace” (Gabriel Megna). Particolarmente emozionati i docenti Antonio Fundarò, Vita Ippolito, Concetta Titti Cancelliere, Biancarosa Cervillera, Rita Giordano e Claudia Randisi che hanno confermato il loro impegno, come quello già forte dell’istituto, sui temi della pace, dei diritti umani e dei fanciulli e della solidarietà umana.