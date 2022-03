Gli alunni della Michelangelo Buonarroti, iniziative di solidarietà per l'Ucraina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’attuale situazione che coinvolge noi e il mondo intero, scuotendo la quotidianità di chi assiste inerme alle atrocità insite nella guerra, in un momento storico già di per sé complesso ci interpella come educatori e ci sollecita ad una riflessione da estendere ai nostri alunni, attraverso messaggi di pace e di solidarietà nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza.

Stamattina la scuola Michelangelo Buonarroti ha proposto un momento di condivisione e si sono alternati riflessioni degli alunni, recite di poesie, performance musicali e drammatizzazioni nei vari plessi. La nostra scuola, altresì, sta cercando di far sentire la propria vicinanza alla popolazione Ucraina offrendo sostegno attraverso la raccolta di beni di prima necessità.