Giornata Mondiale della terra alla scuola Cavallari

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Grande manifestazione oggi alla scuola Cavallari: noi bambini ,guidati dai nostri fantastici insegnanti siamo tutti riuniti intorno al tema della giornata mondiale della Terra per dimostrare con la nostra creatività e il nostro impegno che la terra è nostra e bisogna salvaguardarla. L'intento di festeggiare questa giornata è quello di sensibilizzare l'umanità sulla necessità di ridurre l'impatto ambientale con l'impiego di tecniche innovative. La tutela e la salvaguardia del pianeta dipende da ognuno di noi perchè salvare la terra è una necessità. Chi meglio di noi bambini può offrire le energie necessarie per realizzare questo sogno? Tutti uniti ce la faremo a creare un mondo pulito. Classe VA Progetto Giornata Mondiale della Terra Progetto giornalisti per un giorno.