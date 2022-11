"Together in Harmony": progetto Erasmus all'istituto Francesco Riso di Isola delle Femmine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Inizia a Medgidia in Romania il nuovo progetto Erasmus, Together in Harmony : Insieme in armonia La voglia di rimodulare la didattica scolastica al fine di promuovere il wellbeing a scuola, implica una metodologia basata sulla condivisione, sulla operatività, sul gioco al fine di promuovere le attitudini, le skills, di ogni bambino di ogni ragazzo e ed acquisire comportamenti e azioni utili alla vita quotidiana. Stare bene con se stessi, stare bene nel gruppo , essere “incluso” in un percorso didattico significa sapersi confrontare con gli altri superare ansie, mettere in evidenza il proprio essere con emozioni e sentimenti prevenendo eventuali disagi.

La rimodulazione degli ambienti di apprendimento vuole avvicinare i ragazzi alla natura promuovendo uno stile di vita sano e stimolante. Il progetto, iniziato il 1 Settembre e che si concluderà il 31 Agosto del 2024 , è coordinato dalla professoressa Mihaela Deli Iorga, supportata dalla professoressa Emilia Ciocan , della scola Gimnasiala Lucian Grigorescu di Medgidia . A condividere azioni, attività, dibattiti , confronti, workshop, syllabus, guide didattiche saranno le scuole Kardelen Ortaokulu Yalova Turchia, Klaipedos Vites progimnazija Klaipeda Lithuania,Ieso Harevolar Alovera Spagna e naturalmente l’istituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle femmine. Il primo incontro, da titolo “different but equals” si svolto proprio a Medgidia in Romania dal 6 al 12 Novembre 2022. A partecipare docenti e alunni delle scuole sopracitate che in 5 giorni di intensi dibattiti e attività, hanno messo a confronto sistemi educativi delle diverse nazioni, promuovendo lo scambio delle buone prassi, mettendo in evidenza un grande affiatamento e condivisione.

A rappresentare l’istituto Francesco Riso la professoressa Mimma Pagano, la professoressa Anna Durante e le alunne della scuola media Roberta Tumminello, Alessandra Blandi, Eliana Cardinale e Chiara Costanzo. Calda l’accoglienza , con tradizioni popolari, danze, a testimonianza di una scuola ben organizzata, ospitale con docenti di grande esperienza. Interessantissime i workshop tenuti nelle realtà del territorio che si occupano di accoglienza, inclusione considerato che Medgidia risulta essere un punto di riferimento per culture differenti, come confermato dall’Incontro con i rappresentanti del Comune.C’è stato tempo per una visita a Costanza importantissimo porto su Mar Nero, dove Ovidio ha scontato il suo esilio e per ammirare, a Bucarest, la magnificenza del palazzo del Parlamento, l’edificio più pesante al mondo e il secondo per grandezza testimonianza di un classicismo socialista. Tutte le attività , naturalmente, sono state svolte in lingua inglese, per non dimenticare che il potenziamento delle competenze linguistiche è uno dei primi obiettivi dei programma Erasmus.