Finale del premio scuola digitale 2021: un successo a distanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo per la terza edizione della fase provinciale di Palermo, e prima edizione, del Premio Scuola Digitale 2021 organizzato dall’Istituto Tecnico Economico Marco Polo. Il premio scuola digitale è nato per favorire l’eccellenza degli studenti e l’impegno delle scuole italiane nel settore dell’innovazione didattica e digitale I giurati hanno premiato i progetti presentati dagli alunni del liceo artistico Catalano, per il secondo ciclo, e dagli alunni dell’Ic Abba/Alighieri per il primo ciclo scolastico, nella mattinata che ha chiuso la prima fase selettiva della manifestazione tenutasi a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. Riuscire a coniugare creatività, capacità immaginativa e nuove tecnologie rappresenta il cuore di una sfida raccolta da sei scuole del primo ciclo e sette scuole del secondo ciclo, decise a confrontarsi sui nuovi metodi di apprendimento declinati anche in modalità digitale. Dopo gli interventi del Dirigente Scolastico dell’Itet Marco Polo Prof.ssa Pasqualina Guercia, del Dirigente Tecnico dell’USR Sicilia Bernardo Moschella, gli alunni hanno presentato i loro progetti attraverso un video che, nel tempo massimo di tre minuti, doveva riuscire a tradurre in suoni e immagini il valore creativo e innovativo della progettualità ideata dagli studenti.

La giuria ha voluto premiare i lavori degli alunni che hanno proposto l’innovazione digitale non solo fine a se stessa, ma orientata a creare consapevolezza e collegamenti con le tematiche sociali più attuali con riferimento soprattutto alla didattica a distanza. Entrambi gli istituti premiati si sono aggiudicati un assegno di 1000 euro per implementare la realizzazione dei progetti che puntano all’innovazione tecnologica della scuola e delle pratiche di apprendimento. Sono stati assegnati dalla giuria anche il secondo e il terzo premio consistenti in un IPAD e un router per gli istituti del primo e secondo ciclo I progetti vincitori rappresenteranno le scuole della provincia di Palermo alla fase regionale che verrà organizzata dal Liceo Classico Linguistico e Coreutico "R. Settimo" di Caltanissetta entro maggio. Molto gradita è stata la partecipazione del prof. Alexis Kauffmann “superprofessore” di matematica a Firenze che ha illustrato la storia del software libero Framasoft.

Classifica finale delle prime tre scuole Primo ciclo

1 I.C. ABBA /ALIGHIERI -PA PALERMO

2 IC CARDUCCI GRAMSCI BAGHERIA

3 I.C. MICHELANGELO BUONARROTI-PA PALERMO

Secondo ciclo

1 LICEO ARTISTICO STATALE "E. CATALANO" PALERMO

2 L.S. SANTI SAVARINO PARTINICO

3 Liceo MELI PALERMO

Gallery