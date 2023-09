Festa dei nonni a Montelepre con gli alunni della scuola Manzoni e l’Auser

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 2 ottobre a Montelepre sarà onorata con un evento pubblico la Festa dei Nonni, giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni. In Italia, la Festa dei Nonni si celebra il 2 ottobre, ed è stata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano. E' una giornata che si pone l’obbiettivo di far conoscere e promuovere la cultura italiana del valore dei nonni per i bambini e per la famiglia allargata. L’obiettivo è anche quello di stimolare e promuovere la comunicazione e il dialogo intergenerazionale e rafforzare il legame tra nipoti e nonni.

Il 2 ottobre l’Auser di Montelepre alle ore 16:00 organizza un incontro pubblico presso il Parco Urbano al quale interverranno la Presidente dell’Auser di Montelepre Nuccia Gaetani, il sindaco Giuseppe Terranova, la Scuola Alessandro Manzoni di Montelepre, l’Auser provinciale e lo psicologo e criminologo Andrea Giostra che terrà un intervento introduttivo sul valore della figura del nonno nella cultura siciliana e in particolare di Montelepre. Gli alunni della Scuola Alessandro Manzoni leggeranno alcune delle “Novelle brevi di Sicilia” che vedono protagonisti i nonni della comunità monteleprina e siciliana.